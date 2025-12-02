Descubrimiento sacude al mundo del arte: aseguran que dibujo de un pie es de Miguel Ángel y vale millones

El actual poseedor del dibujo, que vive en la costa Oeste de Estados Unidos, dijo que lo heredó de su abuela. Según una declaración de Christie’s, el hombre afirmó que la pieza permaneció en su familia desde finales del siglo XVIII, luego de que sus antepasados en Europa la adquirieron. Damen viajó a la costa Oeste para recoger el dibujo, lo llevó a Nueva York y comenzó una revisión de seis meses.

Ella concluyó que el papel seguramente es del siglo XVI. Un análisis con reflectografía infrarroja reveló incluso bocetos adicionales hechos con tiza negra al dorso de la hoja, un indicio de su autenticidad. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York posee otro estudio que Miguel Ángel hizo para la Sibila Líbica, una hoja a doble cara con tiza roja al frente y tiza negra detrás. Damen comparó la hoja del Met con la de Christie's. Ella dijo al New York Times que la escala, el color y la forma de trabajar la tiza roja "encajan perfectamente" con el estudio que ya tiene el Met.

“Era claro que los dos estudios… los hizo la misma mano, en el mismo momento”, afirmó Damen en la declaración. Hay una copia del estudio del Met en la Galería Uffizi de Florencia. Esta copia, que se hizo alrededor de 1600, incluye un pie derecho que coincide con el dibujo recién identificado, a pesar de que la pieza del Met solo muestra un pie izquierdo. Damen explicó al London Times que la documentación dice: "Este es el pie derecho de la Sibila que ahora está perdido", un gran descubrimiento.

dibujos Este dibujo podría valer 2 millones de dólares.

Una rareza que saldrá a subasta

Las dos hojas comparten otras características. Parece que el dibujo del pie de Christie's se cortó de una hoja más grande, tal como pasó con el boceto de la figura que se encuentra en el Met. Además, ambas piezas tienen inscritas las palabras "Michelangelo Bona Roti". Según Christie’s, el estudio del pie fue primero parte de una colección de arte en Italia. Luego, en el siglo XVIII, pasó a la colección de un diplomático suizo, Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin, un antecesor del dueño actual.

Según Christie’s, este estudio de pie es uno de los diez únicos dibujos de Miguel Ángel que se sabe están en manos privadas. El 5 de febrero de 2026, se convertirá en el primer estudio inédito que se haya encontrado relacionado con el techo de la Sixtina en llegar a una subasta. Solo se conservan unas 600 hojas de Miguel Ángel en la actualidad, "una fracción de los miles de dibujos que debió producir", de acuerdo con la declaración. De esas 600, solo unas 50 tienen una conexión con las obras de la Capilla Sixtina.

La escasez se debe en parte a Miguel Ángel, quien consideraba sus dibujos meras herramientas para preparar grandes obras como esculturas y pinturas. Él nunca mandó bocetos a personas influyentes que se los pedían por carta, según el Museo J. Paul Getty. En 1518, le dijo a su ayudante que quemara todos los bocetos que tenía en su estudio en Roma. Se cree que ese estudio estaba lleno de dibujos para la Capilla Sixtina. El New York Times escribió en 2006 que él quizás quiso ocultar la prueba del gran esfuerzo que ponía en su arte, o temía que le plagiaran las ideas innovadoras de sus dibujos. Sin duda, el artista quería mantener su prestigio.