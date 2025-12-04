Descubrimiento histórico de la NASA: un asteroide con toda la "receta" para crear vida

asteroide bennu El descubrimiento hace pensar en los inicios de la vida en el Sistema Solar.

La misión, que arrancó en 2016, finalmente trajo el material a la Tierra en 2023. Desde ese momento, lo que se recuperó ha sido analizado en pruebas muy rigurosas. Bennu, que es comparable en tamaño al Empire State Building de Nueva York y se descubrió en 1999, está a unos 260 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta, según los datos de la aplicación especializada The Sky Live.

Además, los investigadores ya habían identificado en las muestras de Bennu “las cinco nucleobases que forman tanto el ADN como el ARN, junto con fosfatos”, señaló en un comunicado Yoshihiro Furukawa, científico de la Universidad de Tohoku, en Japón. Ahora, con el hallazgo de ribosa, el asteroide Bennu tiene todos los componentes necesarios para formar la molécula de ARN.

La NASA nos comentó que el hallazgo de la ribosa no fue totalmente inesperado. Ya habían encontrado este mismo azúcar en unos meteoritos que cayeron a la Tierra en 2019. Sin embargo, algo que sí les sorprendió es que no encontraron desoxirribosa, que es un componente fundamental del ADN. Este detalle podría darnos mucha información sobre cómo comenzó la vida.

Una "goma" que intriga a los científicos

Este contraste entre lo hallado y lo que no estaba sugiere que la ribosa pudo haber sido mucho más común que la desoxirribosa en los entornos del sistema solar cuando era joven. Eso apoya la idea de que las primeras formas de vida dependieron del ARN para subsistir, en lugar del ADN.

El científico Furukawa explicó que, si bien "la vida actual se basa en un sistema complejo organizado principalmente por tres tipos de biopolímeros funcionales: ADN, ARN y proteínas”, la vida primitiva pudo haber sido mucho más sencilla.

vida bennu El material recuperado tiene millones de años.

Los azúcares no fueron lo único que sorprendió en las muestras que se recogieron del asteroide. También se identificó una sustancia que describieron como una misteriosa y antigua “goma espacial”, algo que jamás se había visto en rocas que vienen del espacio.

Según explicó la NASA, este material es translúcido y tiene una textura parecida a la goma o al plástico. Los expertos creen que pudo haber jugado un papel en la formación de la vida aquí en la Tierra y que se originó en las etapas iniciales del sistema solar.

El asteroide del cual se desprendió Bennu, su “progenitor”, se formó a partir de los materiales que estaban en la nube primordial de gas y polvo que, con el paso del tiempo, creó nuestro sistema solar. Investigaciones que se hicieron antes ya demostraron que el asteroide progenitor de Bennu resistió varios procesos químicos relacionados con el calor y el agua durante la formación del sistema solar.

Cuando este cuerpo ancestral comenzó a calentarse por la radiación, se creó un compuesto químico que llamamos carbamato. Después, este reaccionó con otras moléculas, lo que dio lugar a esa sustancia flexible similar a una “goma” que los investigadores lograron identificar en las muestras.

El científico Scott Sandford, del Centro de Investigación Ames de la NASA, expresó: “Con esta sustancia tan extraña, estamos observando, muy probablemente, una de las primeras transformaciones de los materiales que ocurrieron en esta roca”. Agregó que, de hecho, “en este asteroide primitivo, formado en los primeros días del sistema solar, estamos viendo eventos cercanos al inicio del inicio”.