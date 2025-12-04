ARCA: qué cuentas de bancos y billeteras virtuales quedarán suspendidas en diciembre

Las cuatro acciones o causas que justifican la suspensión de una cuenta son:

Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias

Movimientos de dinero sin justificación

Falta de documentación que respalde las operaciones

Actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados

En caso de que se detecte alguna de estas acciones o causas, el organismo procederá con la suspensión de la cuenta de manera inmediata. Los comercios vinculados a estos contribuyentes tampoco podrán cobrar a través de medios electrónicos, como Mercado Pago o MODO, lo que impacta especialmente en un mes de alto movimiento comercial como diciembre.

ARCA ARCA suspenderá cuentas bancarias y billeteras virtuales que tengan movimientos irregulares.

¿Cómo verificar que una persona no está en la "lista negra" de ARCA?

Para verificar o comprobar que una persona no se encuentra en la "lista negra" de ARCA, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ARCA

Acceder a la sección "Estado administrativo del CUIT"

Revisar si el CUIT aparece en listas de vigilancia o con restricciones operativas

Arca billetera virtual ARCA está suspendiendo cuentas y ubicando a los usuarios en "listas negras".

Es imporante destacar que, una vez que el usuario haya regularizado la situación, ARCA reactivará todas las cuentas y tarjetas asociadas, permitiendo al contribuyente operar con normalidad.