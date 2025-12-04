Inicio Sociedad ARCA
ARCA

ARCA: qué cuentas de bancos y billeteras virtuales quedarán suspendidas en diciembre

Tras movimientos irregulares, ARCA suspenderá cuentas de bancos y billeteras virtuales en diciembre. Descubre si eres uno de los afectados a continuación

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo saber si ARCA suspenderá o no tu cuenta bancaria?

¿Cómo saber si ARCA suspenderá o no tu cuenta bancaria?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bloqueará el uso de tarjetas de crédito y débito, transferencias y pagos con QR para aquellos usuarios que figuren en la Base de Contribuyentes no Confiables

Esta medida fue tomada para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Además, el organismo informó cuáles son las causas por las que puede bloquear a contribuyentes del sistema financiero. Los detalles a continuación.

¿Qué cuentas de bancos y billeteras virtuales quedarán suspendidas en diciembre?

La medida se aplicará a personas y empresas cuyos CUIT presenten irregularidades detectadas durante todo el año. La medida, oficializada en la Comunicación 8144/2024, busca prevenir operaciones fuera de los parámetros legales. Los afectados no podrán realizar transferencias entre cuentas ni utilizar tarjetas o credenciales de pago.

Las cuatro acciones o causas que justifican la suspensión de una cuenta son:

  • Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias
  • Movimientos de dinero sin justificación
  • Falta de documentación que respalde las operaciones
  • Actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados

En caso de que se detecte alguna de estas acciones o causas, el organismo procederá con la suspensión de la cuenta de manera inmediata. Los comercios vinculados a estos contribuyentes tampoco podrán cobrar a través de medios electrónicos, como Mercado Pago o MODO, lo que impacta especialmente en un mes de alto movimiento comercial como diciembre.

ARCA
ARCA suspender&aacute; cuentas bancarias y billeteras virtuales que tengan movimientos irregulares.&nbsp;

ARCA suspenderá cuentas bancarias y billeteras virtuales que tengan movimientos irregulares.

¿Cómo verificar que una persona no está en la "lista negra" de ARCA?

Para verificar o comprobar que una persona no se encuentra en la "lista negra" de ARCA, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial de ARCA
  • Acceder a la sección "Estado administrativo del CUIT"
  • Revisar si el CUIT aparece en listas de vigilancia o con restricciones operativas
Arca billetera virtual
ARCA est&aacute; suspendiendo cuentas y ubicando a los usuarios en "listas negras".&nbsp;

ARCA está suspendiendo cuentas y ubicando a los usuarios en "listas negras".

Es imporante destacar que, una vez que el usuario haya regularizado la situación, ARCA reactivará todas las cuentas y tarjetas asociadas, permitiendo al contribuyente operar con normalidad.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar