ARCA: qué cuentas de bancos y billeteras virtuales quedarán suspendidas en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bloqueará el uso de tarjetas de crédito y débito, transferencias y pagos con QR para aquellos usuarios que figuren en la Base de Contribuyentes no Confiables
Esta medida fue tomada para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Además, el organismo informó cuáles son las causas por las que puede bloquear a contribuyentes del sistema financiero. Los detalles a continuación.
¿Qué cuentas de bancos y billeteras virtuales quedarán suspendidas en diciembre?
La medida se aplicará a personas y empresas cuyos CUIT presenten irregularidades detectadas durante todo el año. La medida, oficializada en la Comunicación 8144/2024, busca prevenir operaciones fuera de los parámetros legales. Los afectados no podrán realizar transferencias entre cuentas ni utilizar tarjetas o credenciales de pago.
Las cuatro acciones o causas que justifican la suspensión de una cuenta son:
- Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias
- Movimientos de dinero sin justificación
- Falta de documentación que respalde las operaciones
- Actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados
En caso de que se detecte alguna de estas acciones o causas, el organismo procederá con la suspensión de la cuenta de manera inmediata. Los comercios vinculados a estos contribuyentes tampoco podrán cobrar a través de medios electrónicos, como Mercado Pago o MODO, lo que impacta especialmente en un mes de alto movimiento comercial como diciembre.
¿Cómo verificar que una persona no está en la "lista negra" de ARCA?
Para verificar o comprobar que una persona no se encuentra en la "lista negra" de ARCA, hay que seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web oficial de ARCA
- Acceder a la sección "Estado administrativo del CUIT"
- Revisar si el CUIT aparece en listas de vigilancia o con restricciones operativas
Es imporante destacar que, una vez que el usuario haya regularizado la situación, ARCA reactivará todas las cuentas y tarjetas asociadas, permitiendo al contribuyente operar con normalidad.