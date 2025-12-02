ARCA: ¿cuáles serán los topes de facturación del monotributo de diciembre 2025?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (también conocida simplemente como ARCA) ya estableció los nuevos montos y plazos del monotributo para diciembre de 2025.
Es importante aclarar que los valores vigentes desde el mes de agosto pasado se mantendrán hasta febrero de 2026, pero tendrán ajustes basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.
Antes de realizar un pago, los contribuyentes deben verificar su categoría actual de monotributo. En caso de incumplir en los plazos de pago, se podrían generar recargos e intereses, lo cual derivará en la exclusión automática del régimen. Por otro lado, las deudas impagas pueden afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Escalas de monotributo para diciembre 2025
ARCA compartió las escalas actualizadas para diciembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
¿Cuál es el monto a pagar de cada categoría de monotributo en diciembre 2025?
Los montos a abonar en diciembre de 2025 son diferentes en cada categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Es importante destacar que los contribuyentes deben abonar el total de su obligación tributaria antes de la fecha de vencimiento para evitar recargos por mora. El pago puede realizarse a través de los canales digitales de ARCA o en sus oficinas oficiales.