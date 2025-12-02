ARCA: ¿cuáles serán los topes de facturación del monotributo de diciembre 2025?

Es importante aclarar que los valores vigentes desde el mes de agosto pasado se mantendrán hasta febrero de 2026, pero tendrán ajustes basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

Antes de realizar un pago, los contribuyentes deben verificar su categoría actual de monotributo. En caso de incumplir en los plazos de pago, se podrían generar recargos e intereses, lo cual derivará en la exclusión automática del régimen. Por otro lado, las deudas impagas pueden afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.