Desde Chile a Argentina: Gendarmería y ARCA no dejan pasar estos productos

Entre estos objetos que pueden ser comprados en Chile y pasados a Argentina, sin pagar arancel y en un tour de compras o en vehículo particular, se encuentran:

Ropa

Elementos de higiene personal

Teléfonos

Notebook

Televisores

Equipos de música

No obstante, hay que tener en cuenta que si el paso de Chile a Argentina se hace por vía terrestre, el importe de la franquicia es de hasta 300 dólares en el caso de los mayores de 16 años y de 150 en el caso de los menores, y que esas sumas no son acumulables, salvo que los viajeros sean familias. En el caso de vía aérea, la franquicia es de 600 dólares.

Qué electrodomésticos se pueden pasar de Chile a Argentina

Una de las prohibiciones que establece ARCA para traer desde Chile a Argentina tiene que ver con los electrodomésticos de línea blanca, que incluye productos como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas, aires acondicionados, etc. Entre los pocos permitidos, se encuentran aquellos que son más pequeños, como licuadoras y minipimer o jugueras.

Qué objetos no se pueden pasar desde Chile hacia Argentina

Además de electrodomésticos de línea blanca, hay otros elementos que no se pueden traer a Argentina desde Chile. Estos son:

Cualquier tipo de mercadería con finalidad comercial o industrial.

Armas de fuego, salvo autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Explosivos, inflamables y estupefacientes.

Mercadería de importación prohibida por razones no económicas

Material arqueológico y cultural

En cuanto a las cubiertas, una compra muy común de argentinos en Chile, estas deben ser declaradas antes de ingresar a Argentina