Desde Chile a Argentina: Gendarmería y ARCA no dejan pasar estos productos

Los tours de compras y las escapadas a Chile, desde Argentina, para comprar mercadería, es una práctica muy común, principalmente por los bajos precios que tiene el país trasandino. Pero muchos de los viajantes emprenden esas escapadas sin saber qué se puede ingresar y qué puede ser retenido por ARCA y Gendarmería en la Aduana.
Son varios los elementos que se pueden traer desde Chile a Argentina sin que sea retenido por personal de ARCA en la Aduana, pero también son muchos los que pueden provocar más de un enojo y disgusto y pérdida de plata.
Qué se puede comprar en Chile y llevar a Argentina
Según lo reglamentado por ARCA, se puede pasar por Aduana sin ningún tipo de problemas, todos aquellos objetos que sean nuevos o usados y que tengan como fin un consumo personal o para obsequiar.
Entre estos objetos que pueden ser comprados en Chile y pasados a Argentina, sin pagar arancel y en un tour de compras o en vehículo particular, se encuentran:
- Ropa
- Elementos de higiene personal
- Teléfonos
- Notebook
- Televisores
- Equipos de música
No obstante, hay que tener en cuenta que si el paso de Chile a Argentina se hace por vía terrestre, el importe de la franquicia es de hasta 300 dólares en el caso de los mayores de 16 años y de 150 en el caso de los menores, y que esas sumas no son acumulables, salvo que los viajeros sean familias. En el caso de vía aérea, la franquicia es de 600 dólares.
Qué electrodomésticos se pueden pasar de Chile a Argentina
Una de las prohibiciones que establece ARCA para traer desde Chile a Argentina tiene que ver con los electrodomésticos de línea blanca, que incluye productos como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas, aires acondicionados, etc. Entre los pocos permitidos, se encuentran aquellos que son más pequeños, como licuadoras y minipimer o jugueras.
Qué objetos no se pueden pasar desde Chile hacia Argentina
Además de electrodomésticos de línea blanca, hay otros elementos que no se pueden traer a Argentina desde Chile. Estos son:
- Cualquier tipo de mercadería con finalidad comercial o industrial.
- Armas de fuego, salvo autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
- Explosivos, inflamables y estupefacientes.
- Mercadería de importación prohibida por razones no económicas
- Material arqueológico y cultural
En cuanto a las cubiertas, una compra muy común de argentinos en Chile, estas deben ser declaradas antes de ingresar a Argentina