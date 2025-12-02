En noviembre, la recaudación de impuestos totalizó $ 15.598.232 millones, lo que representa un 19,7% más que hace un año. Y si bien la cifra absoluta parece elevada, para ARCA el aumento interanual debería haber sido 10 puntos mayor.
La recaudación de impuestos tuvo un aumento interanual del 19,7% en noviembre
Según ARCA, la variación debería haber sido hasta el 29%. Las razones: fin del impuesto PAIS y blanqueo fiscal, que en noviembre del 2024 hicieron saltar la recaudación
"La variación de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024", indicaron al respecto desde el organismo recaudador.
A la hora de explicar la menor evolución, el análisis de ARCA lo atribuye a la moratoria impositiva y blanqueo fiscal que un año atrás estaban vigentes.
La base también cambió en relación a noviembre de 2024 por algunos tributos que dejaron de existir, como fue el caso del llamado Impuesto PAIS. Entre otros ingresos fiscales que ya no mueven la aguja de la recaudación.
En ese contexto, ARCA detalló qué impuestos y acciones para facilitar la recaudación incidían en noviembre de 2024. Y en la comparación explica la variación interanual.
Blanqueo e impuestos: lo que ya no influye en la recaudación
Por caso, la moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social) prevista por la ley 27.743, promovió mayores ingresos en concepto de pago a cuenta del plan. Sobre todo por la condonación del 20% de los intereses.
En aquel momento también habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024 a través del plan de tres cuotas.
Del mismo modo, los anticipos de Ganancias y Bienes Personales para personas humanas del período fiscal 2024 influyeron porque ante la crisis inflacionaria del primer semestre los vencimientos se habían prorrogado a noviembre.
Además, el penúltimo mes del 2024 aún contaba el Impuesto PAIS, que actualmente ya no se cobra. Y el panorama tampoco excluye el Impuesto de Regularización de Activos, comúnmente llamado blanqueo.
En aquel momento se produjo el vencimiento de la adhesión al Régimen y del pago adelantado de no menos del 75% del monto y/o bienes registrables a sincerar.
Por eso, de acuerdo a ARCA, de haber sido comparable la base de tributación la variación interanual de la recaudación habría sido "cercana al 29%".