La recaudación de impuestos tuvo un aumento interanual del 19,7% en noviembre

La base también cambió en relación a noviembre de 2024 por algunos tributos que dejaron de existir, como fue el caso del llamado Impuesto PAIS. Entre otros ingresos fiscales que ya no mueven la aguja de la recaudación.

En ese contexto, ARCA detalló qué impuestos y acciones para facilitar la recaudación incidían en noviembre de 2024. Y en la comparación explica la variación interanual.

pesos argentinos.webp Hubo una fuerte suba interanual en la recaudación, aunque por debajo de lo esperado por ARCA.

Blanqueo e impuestos: lo que ya no influye en la recaudación

Por caso, la moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social) prevista por la ley 27.743, promovió mayores ingresos en concepto de pago a cuenta del plan. Sobre todo por la condonación del 20% de los intereses.

En aquel momento también habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024 a través del plan de tres cuotas.

Del mismo modo, los anticipos de Ganancias y Bienes Personales para personas humanas del período fiscal 2024 influyeron porque ante la crisis inflacionaria del primer semestre los vencimientos se habían prorrogado a noviembre.

Además, el penúltimo mes del 2024 aún contaba el Impuesto PAIS, que actualmente ya no se cobra. Y el panorama tampoco excluye el Impuesto de Regularización de Activos, comúnmente llamado blanqueo.

En aquel momento se produjo el vencimiento de la adhesión al Régimen y del pago adelantado de no menos del 75% del monto y/o bienes registrables a sincerar.

Por eso, de acuerdo a ARCA, de haber sido comparable la base de tributación la variación interanual de la recaudación habría sido "cercana al 29%".