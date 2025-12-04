El Banco Ciudad subasta un auto y siete camionetas de diferentes marcas como Ford, Citroën, Peugeot y Renault

Banco Ciudad: se subastan 8 vehículos usados de diferentes marcas

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 8 distintos vehículos de diferentes marcas y modelos. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre de 11 a 13 y no se realizan envíos.

Hay un auto funcionando y siete camionetas sin funcionar: Ford Mondeo Titanium, Peugeot Partner, Citroën Berlingo y Renault Kangoo.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-subasta-autos-2 El Banco Ciudad subasta de 8 vehículos con valores de base que van desde el $1.500.000 hasta $11.500.000.

Sin previa inscripción, la exhibición presencial son los días 11 y 16 de diciembre de 2025 de 10 a 15, en calle San Vicente 315, Villa Dominico, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Detalles de los 8 vehículos que subasta el Banco Ciudad

Ford Mondeo Titanium 2016 (funcionando): precio base $11.500.000

Ford Ranger XL 2000 (sin funcionar): precio base $1.500.000

Citroën Berlingo 2010 (sin funcionar): precio base $1.500.000

Peugeot Partner Patagonica 2008 (sin funcionar): precio base $4.500.000

Renault Kangoo Authentique 2006 (sin funcionar): precio base $2.500.000

Citroën Berlingo 2011 (sin funcionar): precio base $3.000.000

Renault Kangoo RT Die 2006 (sin funcionar): precio base $2.500.000

Citroën Berlingo 2011 (sin funcionar): precio base $3.000.000

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.