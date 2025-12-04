Hace años que el mercado del petróleo viene navegando entre excedentes y tensiones geopolíticas. Ante esta situación, Arabia Saudí acaba de reactivar una construcción que podría alterar de forma estructural toda la dinámica global de la energía.
Analistas como Julius Baer y S&P Global advierten que esta jugada redefine el equilibrio energético mundial y presiona a los precios de los barriles de petróleo hacia niveles consistentemente bajos. Te contamos de que se trata.
La construcción que cambia las reglas del petróleo: Arabia abre una nueva era en el mercado
El proyecto de Jafurah, el gigantesco campo de gas no convencional de Aramco, inicia operaciones y abre una nueva etapa. Menos petróleo para consumo interno y más petróleo para inundar un mercado que ya se encuentra en superávit.
Arabia Saudí ha quemado petróleo durante décadas para producir electricidad, una anomalía global que solo su inmensa riqueza energética podía sostener. Con Jafurah arrancando en semanas y un salto masivo en renovables, esa práctica llega a su fin. El Reino reemplazará combustibles líquidos por gas, liberando entre 500.000 y 1 millón de barriles diarios que hoy no salen al mercado. Y esos barriles adicionales aterrizarán en un escenario ya saturado por nuevos proyectos en EE.UU., Brasil y otros productores.
El proyecto de una mega construcción que cambia el mundo del petróleo
Jafurah no es un proyecto de construcción más: aprobado en 2020, con 229 billones de pies cúbicos de gas y 75.000 millones de barriles de condensados, se convertirá en el mayor desarrollo gasífero saudí y uno de los mayores del mundo fuera de la Cuenca Pérmica. Su producción inicial inicia antes de cerrar 2025 y alcanzará su pico en 2030, elevando la producción de gas de Aramco un 60% y generando hasta 10.000 millones de dólares anuales en flujo de caja hacia el final de la década.
Según Reuters La primera fase del proyecto de adquisición del gigante petrolero Aramco. La planta de gas de Jafurah está terminada y la producción ha comenzado con una capacidad de 450 millones de pies cúbicos por día, dijo el martes el Ministerio de Finanzas saudí.
Todo esto ocurre en pleno desarrollo de Visión 2030, el plan que busca diversificar la economía saudí y alejarla de la dependencia crónica del petróleo. Con más gas para uso doméstico y más petróleo disponible para exportar, Riad se prepara para un futuro donde la demanda mundial pueda caer por autos eléctricos, energías limpias y nuevos hábitos de consumo.
Este proyecto se destaca por:
- Libera barriles al mercado internacional, intensificando un superávit ya visible.
- Garantiza precios más bajos, con previsiones que rondan o incluso caen por debajo de los 60 dólares por barril.
- Reduce el consumo interno de líquidos, sustituyéndolos por gas y renovables.
- Asegura un flujo financiero estable, clave para financiar Visión 2030.
- Reestructura el mercado energético, al desplazar derivados del petróleo en favor del gas barato.