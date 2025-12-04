La construcción que cambia las reglas del petróleo: Arabia abre una nueva era en el mercado

Arabia Saudí ha quemado petróleo durante décadas para producir electricidad, una anomalía global que solo su inmensa riqueza energética podía sostener. Con Jafurah arrancando en semanas y un salto masivo en renovables, esa práctica llega a su fin. El Reino reemplazará combustibles líquidos por gas, liberando entre 500.000 y 1 millón de barriles diarios que hoy no salen al mercado. Y esos barriles adicionales aterrizarán en un escenario ya saturado por nuevos proyectos en EE.UU., Brasil y otros productores.

El proyecto de una mega construcción que cambia el mundo del petróleo

Jafurah no es un proyecto de construcción más: aprobado en 2020, con 229 billones de pies cúbicos de gas y 75.000 millones de barriles de condensados, se convertirá en el mayor desarrollo gasífero saudí y uno de los mayores del mundo fuera de la Cuenca Pérmica. Su producción inicial inicia antes de cerrar 2025 y alcanzará su pico en 2030, elevando la producción de gas de Aramco un 60% y generando hasta 10.000 millones de dólares anuales en flujo de caja hacia el final de la década.

Según Reuters La primera fase del proyecto de adquisición del gigante petrolero Aramco. La planta de gas de Jafurah está terminada y la producción ha comenzado con una capacidad de 450 millones de pies cúbicos por día, dijo el martes el Ministerio de Finanzas saudí.

Todo esto ocurre en pleno desarrollo de Visión 2030, el plan que busca diversificar la economía saudí y alejarla de la dependencia crónica del petróleo. Con más gas para uso doméstico y más petróleo disponible para exportar, Riad se prepara para un futuro donde la demanda mundial pueda caer por autos eléctricos, energías limpias y nuevos hábitos de consumo.

Este proyecto se destaca por: