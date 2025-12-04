Elecciones en Godoy Cruz: estas son las tres listas que competirán por conducir el destino del Tomba

chapini da fre Chapini y Da Fré, candidatos de la lista "Fuerza Tombina".

Alejandro Chapini liderará la lista "Fuerza Tombina" y estará acompañado en la vicepresidencia por Fernando Da Fré (el encargado de orquestar el regreso al Feliciano Gambarte junto con el actual presidente). De vicepresidenta segunda irá María Emilia Molina.

José Mansur, actual vicepresidente, encabezará la lista "Unidad Tombina" como candidato a presidente. De vice primero llevará a Fernando Muñoz y, como candidato a vicepresidente segundo a Mariano Buenanueva.

Jose-Mansur-presidente-Godoy-Cruz.jpg José Mansur encabeza "Unidad Tombina".

Por último, como tercera fuerza se presentará la lista "Primero Godoy Cruz", encabezada por Adrián Sajú, figura que apareció en las anteriores elecciones del Tomba como oposición al binomio Chapini-Mansur que terminó imponiéndose en el 2021. Pablo Guaycochea (ex jefe de prensa) será el candidato a vicepresidente primero de esta lista y Julio César Cerimele será la opción como vicepresidente segundo.

Adrián Saju. Adrián Sajú irá al frente de "Primero Godoy Cruz".

Cuántos socios hay habilitados para votar en las elecciones de Godoy Cruz

Este miércoles por la tarde, desde el club publicaron el padrón de socios habilitados para votar en las próximas elecciones de 13 de diciembre. Solo tienen permitido votar la categoría de socios plenos que integren esa lista que asciende a un número de 1830 personas en condiciones de sufragar.

El acto electoral se realizará en la sede social de Godoy Cruz (Balcarce 477), en el horario de 9 a 18 horas.