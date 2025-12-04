Elecciones en Godoy Cruz: estas son las tres listas que competirán por conducir el destino del Tomba

El sábado 13 de diciembre se celebrarán los comicios en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Concluidos los cuatro años de la gestión de Alejandro Chapini como presidente, la dupla con su vice - José Mansur- terminará luego de casi dos décadas trabajando juntos por y para el club.
Este miércoles se presentaron las tres listas que competirán por conducir los destinos de Godoy Cruz, con el objetivo principal y la inmesa responsabilidad de devolver al plantel profesional de fútbol a la Primera División luego del triste descenso de categoría en este 2025.
Elecciones en Godoy Cruz: estas son las tres listas que competirán por dirigir al club
Después de una larga sociedad juntos, labrada en base de esfuerzo y grandes aciertos (también desaciertos) para Godoy Cruz, José Mansur y Alejandro Chapini tomarán rumbos separados y cada uno encabezará una lista diferente con los suyos.
Alejandro Chapini liderará la lista "Fuerza Tombina" y estará acompañado en la vicepresidencia por Fernando Da Fré (el encargado de orquestar el regreso al Feliciano Gambarte junto con el actual presidente). De vicepresidenta segunda irá María Emilia Molina.
José Mansur, actual vicepresidente, encabezará la lista "Unidad Tombina" como candidato a presidente. De vice primero llevará a Fernando Muñoz y, como candidato a vicepresidente segundo a Mariano Buenanueva.
Por último, como tercera fuerza se presentará la lista "Primero Godoy Cruz", encabezada por Adrián Sajú, figura que apareció en las anteriores elecciones del Tomba como oposición al binomio Chapini-Mansur que terminó imponiéndose en el 2021. Pablo Guaycochea (ex jefe de prensa) será el candidato a vicepresidente primero de esta lista y Julio César Cerimele será la opción como vicepresidente segundo.
Cuántos socios hay habilitados para votar en las elecciones de Godoy Cruz
Este miércoles por la tarde, desde el club publicaron el padrón de socios habilitados para votar en las próximas elecciones de 13 de diciembre. Solo tienen permitido votar la categoría de socios plenos que integren esa lista que asciende a un número de 1830 personas en condiciones de sufragar.
El acto electoral se realizará en la sede social de Godoy Cruz (Balcarce 477), en el horario de 9 a 18 horas.