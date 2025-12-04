El color de ropa que atrae a los mosquitos y debes evitar usar en verano

La oscuridad del color negro crea un fuerte contraste con el ser humano, que los mosquitos utilizan para identificar claramente a sus presas.

Algunos estudios sugieren que los mosquitos pueden ver el rojo y los tonos similares y se sienten atraídos por ellos porque imitan la piel humana caliente. Por este motivo, el mencionado color también ingresaría en la lista.

ropa negra.jpg

Para evitar ser un blanco de los mosquitos, debes optar por colores claros como el blanco, beige, amarillo pálido y tonos pastel, ya que te hacen menos visible.

Ya lo sabes, si no quieres ser una atracción para los mosquitos este verano, debes evitar usar el color negro y la ropa de prenda oscura.

Medidas para prevenir las picaduras de mosquitos en verano