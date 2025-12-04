El color de ropa que atrae a los mosquitos y debes evitar usar en verano

El color de la ropa que uses puede atraer o alejar a los mosquitos en tu casa. Justamente, estos insectos perciben a estos como señales que pueden asociar con la piel humana. Aunque son varias las tonalidades, hay una que destaca porque los atrae más.
Además de la ropa, actores humanos que más atraen a los mosquitos incluyen el dióxido de carbono que exhalamos, el calor corporal, el sudor y el olor de la piel, incluido el tipo de sangre.
Negro, el color que atrae a los mosquitos y no debes usar en verano
El color negro atrae a los mosquitos porque, al ser un color oscuro, absorbe el calor, lo que los hace más fáciles de detectar, especialmente cuando se combinan con el dióxido de carbono que exhalamos y el calor corporal de una persona.
La oscuridad del color negro crea un fuerte contraste con el ser humano, que los mosquitos utilizan para identificar claramente a sus presas.
Algunos estudios sugieren que los mosquitos pueden ver el rojo y los tonos similares y se sienten atraídos por ellos porque imitan la piel humana caliente. Por este motivo, el mencionado color también ingresaría en la lista.
Para evitar ser un blanco de los mosquitos, debes optar por colores claros como el blanco, beige, amarillo pálido y tonos pastel, ya que te hacen menos visible.
Ya lo sabes, si no quieres ser una atracción para los mosquitos este verano, debes evitar usar el color negro y la ropa de prenda oscura.
Medidas para prevenir las picaduras de mosquitos en verano
- Protección física: viste ropa holgada y de manga larga, especialmente en áreas con muchos mosquitos.
- Repelentes: utiliza repelentes de insectos, ya sean de uso tópico o en difusores para el ambiente.
- Mosquiteras: coloca mosquiteras en ventanas y puertas para evitar que entren en el hogar.
- Evita perfumes: los aromas fuertes pueden atraer a los mosquitos.