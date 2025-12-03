El color de la suerte que marcará tu destino este jueves: qué poder tiene

Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu mes de nacimiento verás como se potencia su efecto.

El color que mejor se adapta a este jueves es el gris plata. Este color está asociado a varias sensaciones, y tiene distintos usos en ropa y entornos.