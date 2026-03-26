El horóscopo chino revela para este jueves 26 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 26 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 26 de marzo
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): arrancas el día con la cabeza bastante clara, como si todo estuviera más ordenado de lo normal. Aprovecha la mañana para sacarte de encima eso que vienes postergando. Más tarde alguien te dice algo que te hace replantear un detalle que dabas por cerrado. No es un problema, al contrario, te ayuda a mejorar el resultado. A la noche te vas a sentir liviano, como si hubieras acomodado piezas importantes
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): hoy vas a ir a tu ritmo, y eso está perfecto, no necesitas apurarte para que las cosas salgan bien. En la mañana avanzas firme, sin distracciones. Después aparece un pequeño cambio que te obliga a salir de lo estructurado. Aunque al principio no te guste, terminas resolviéndolo mejor de lo esperado. El día cierra con esa sensación de "todo bajo control"
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vienes con ganas de hacer todo ya, pero ojo, no todo necesita velocidad. En la mañana te conviene actuar, sí, pero eligiendo bien dónde poner energía. Por la tarde aparece una situación que te pide frenar un segundo y mirar mejor. Ese pequeño freno te ahorra un error. A la noche te vas a dar cuenta de que manejar el impulso fue la mejor jugada
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día te invita a ir más tranquilo, sin exigirte de más. En la mañana puedes avanzar en algo personal que te hace bien. Más tarde alguien se acerca con buena energía y te cambia el ánimo para mejor. Esa charla te deja pensando en algo positivo. Terminas el día con una sensación de calma que necesitabas
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): hoy tienes ese empuje que aparece cuando sabes lo que quieres. En la mañana te animas a encarar algo que venías dudando. Después surge un giro que te obliga a reorganizarte rápido. Lejos de complicarte, te abre una opción más interesante. Cierras el día sintiendo que avanzaste de verdad
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): estás más observador de lo normal, como si captarás todo sin esfuerzo. En la mañana notas detalles que otros pasan por alto. Por la tarde alguien confirma algo que ya intuías. Eso te da una seguridad interna muy fuerte. La noche llega con una tranquilidad mental difícil de alterar
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): arrancas con energía de sobra, con ganas de moverte y resolver todo. En la mañana avanzas rápido, incluso más de lo que pensabas. Pero en la tarde el día te obliga a bajar un cambio. Esa pausa te viene mejor de lo que crees. Terminas el día más equilibrado y sin tanto desgaste
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): hoy estás más conectado con lo que sientes, y eso juega a tu favor. En la mañana puede aparecer una idea o inspiración interesante. Más tarde alguien o algo te levanta el ánimo sin mucho esfuerzo. Esa vibra te acompaña el resto del día. A la noche te sientes en paz contigo
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): el día tiene ese toque divertido que a ti te gusta. En la mañana resuelves cosas usando tu ingenio. Por la tarde aparece algo inesperado que rompe la rutina. Le sacas provecho y hasta te divierte. Terminas el día con una sonrisa medio cómplice
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): hoy quieres ordenar todo, y la verdad es que te sale bien. En la mañana pones en claro lo que importa. Más tarde alguien valora lo que dices o propones. Ese reconocimiento te da un empujón interno. Cierras el día con sensación de estabilidad
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): el día te pide ser tú mismo, sin vueltas. En la mañana resuelves algo pendiente con alguien cercano. Por la tarde aparece un gesto que te demuestra que vas por buen camino. Eso fortalece un vínculo importante. La noche llega con tranquilidad emocional
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): hoy todo fluye más fácil de lo normal. En la mañana avanzas sin presión y con buen ánimo. Más tarde surge una propuesta o idea que te despierta curiosidad. Te dan ganas de probar algo distinto. Terminas el día con una sensación agradable y relajada