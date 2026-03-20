¿Qué significa? Te explico por qué algunos medicamentos vienen en blísteres amarillos

medicamentos Existen blísteres de medicamentos de muchos colores, formas y funciones.

Un blíster de medicamentos es una especie de tarjeta o barra que envasa y mantiene las pastillas dentro de burbujas de plástico selladas. Estas burbujas pueden ser de color transparente, blanco o amarillo.

Cada paquete de medicamentos está asegurado con una lámina de papel aluminio o metálico que protege a las pastillas. Este elemento mantiene a los medicamentos libres de humedad, contaminación o golpes.

¿Qué significa el color de los blísteres y por qué algunos son amarillos?

Muchos medicamentos o productos farmacéuticos vienen en envases de color amarillo o ámbar y esto no es un simple detalle de fabricación.

Dentro del mundo de la farmacia, la química y la medicina, existen muchos medicamentos fotosensibles, ¿qué significa? La fotosensibilidad en los productos refiere a la sensibilidad que tienen frente a la luz.

Muchos medicamentos o fármacos se degradan con la luz natural o artificial, pierden eficacia o se alteran. Esto también pasa con algunos alimentos o bebidas sensibles al sol, como las cervezas (por eso vienen en envases oscuros).

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Pero ojo, para saber bien qué significa, hay que saber que estos medicamentos no son lo mismo que las pastillas fotosensibilizantes. Contrariamente, estos fármacos aumentan la sensibilidad de la piel a la radiación solar al consumirlos, y producen manchas en la piel.

Ejemplos de medicamentos fotosensibles pueden ser algunos inyectables y pastillas de adrenalina, amiodarona o fenitoína. Lo recomendable es mantener siempre los medicamentos dentro de su blíster original y no dejarlos al sol.

Otro ejemplo de esto son los frascos de jarabes o fármacos líquidos que vienen en frascos de color marrón.

Cuando se trata de medicamentos, siempre es importante consultar a un especialista sobre su uso, administración y consumo.

No hay que medicarse de manera autónoma sin consultar a un especialista y hay que chequear siempre el estado de los medicamentos, su vencimiento y prospecto.