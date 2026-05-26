Quien escribe con la letra inclinada hacia la derecha tiene una personalidad única: qué significa

Grafología: qué significa escribir inclinado hacia la derecha

Cuando una persona escribe, puede hacerlo con letra grande, chica, recta, mayúscula, minúscula o como este caso: inclinada. Esa inclinación puede ser recta, hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso tiene que ver con el termómetro y el protagonismo de nuestros sentimientos y algún que otro rasgo de personalidad.

Una letra inclinada a la derecha indica una necesidad de comunicación con los otros, de ternura, generosidad, o afecto, etc. En líneas generales, como tener en cuenta a los demás y confiar en ellos. Dentro de este rasgo de escritura hay dos variables:

mujer, escritura, cuaderno, lapicera Cuando la inclinación es hacia la derecha, significa que la persona es extrovertida. Fuente Canva

Escritura muy inclinada hacia la derecha: ocurre cuando la letra tiene más de 120° de inclinación a la derecha y sobre la personalidad puede caracterizar a una persona con emotividad sin control, apasionamiento, que tiene necesidad de otros, dependencia, con gran impulsividad e influenciable.

ocurre cuando la tiene más de 120° de inclinación a la derecha y sobre la personalidad puede caracterizar a una persona con emotividad sin control, apasionamiento, que tiene necesidad de otros, dependencia, con gran impulsividad e influenciable. Escritura medio inclinada hacia la derecha: el grado de inclinación más de 90° y menos de 120º y significa que hay un predominio del sentimiento sobre la razón, pasión, extroversión, apertura a los otros, cordialidad, amabilidad diplomática.

Además, de acuerdo con el manual de grafología, cuando a este tipo de inclinación se le suma un tipo de letra anguloso, significa que son personas muy rebeldes y nos les gusta el sometimiento.