Cada vez es más común encontrar personas que, al escribir a mano, lo hacen con una cierta inclinación dentro de la hoja. Aunque muchos lo ven como una simple cuestión de estilo, este hábito puede reflejar rasgos profundos de la personalidad. Para poder entender bien qué significa esta condición, nada mejor que ver qué dice la grafología.
Quien escribe con la letra inclinada hacia la derecha tiene una personalidad única: qué significa
La grafología ayuda a entender el significado del tamaño de tu letra, la inclinación o la forma y lo relaciona con tu forma de ser. Te contamos qué significa
Las personas tienen su propia forma y estilo a la hora de escribir documentos, de firmar, de hacer cartas o resúmenes que fue cambiando conforme a su crecimiento y nuestra personalidad se fue definiendo. En este sentido, mucha gente tiende a escribir con una inclinación hacia la derecha por una simple cuestión de escritura, pero en realidad no es un acto mecánico, sino que, dice mucho sobre cada uno.
Grafología: qué significa escribir inclinado hacia la derecha
Cuando una persona escribe, puede hacerlo con letra grande, chica, recta, mayúscula, minúscula o como este caso: inclinada. Esa inclinación puede ser recta, hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso tiene que ver con el termómetro y el protagonismo de nuestros sentimientos y algún que otro rasgo de personalidad.
Una letra inclinada a la derecha indica una necesidad de comunicación con los otros, de ternura, generosidad, o afecto, etc. En líneas generales, como tener en cuenta a los demás y confiar en ellos. Dentro de este rasgo de escritura hay dos variables:
- Escritura muy inclinada hacia la derecha: ocurre cuando la letra tiene más de 120° de inclinación a la derecha y sobre la personalidad puede caracterizar a una persona con emotividad sin control, apasionamiento, que tiene necesidad de otros, dependencia, con gran impulsividad e influenciable.
- Escritura medio inclinada hacia la derecha: el grado de inclinación más de 90° y menos de 120º y significa que hay un predominio del sentimiento sobre la razón, pasión, extroversión, apertura a los otros, cordialidad, amabilidad diplomática.
Además, de acuerdo con el manual de grafología, cuando a este tipo de inclinación se le suma un tipo de letra anguloso, significa que son personas muy rebeldes y nos les gusta el sometimiento.