No tires el tallo de la acelga y transfórmala en un tesoro: cómo y para qué sirve

tallo de la acelga (1) Pencos o tallos de acelga.

Por qué el tallo de la acelga es un tesoro

La acelga es una de las verduras más antiguas que se conocen y aunque tiene su origen en Asia, se ha hecho enormemente popular en todo el mundo. Por su versatilidad y su alto contenido en vitaminas y minerales, esta verdura se puede comer cruda en ensalada, en guisos, en croquetas, lasañas y tartas.

Entre sus propiedades, es muy buena para la piel, favorece la digestión, conserva la salud de los huesos, previene enfermedades cardiovasculares y tiene pocas calorías. Este tipo de verduras, al tener hojas, se pueden dividir para cocinar en sencillos pasos, como, por ejemplo, utilizar el penco de la acelga para hacer otras preparaciones.

Es que al picar la verdura en varias partes no solo se puede utilizar como complemento de una receta, sino también como el ingrediente principal de un aperitivo. En el caso del penco de acelga es ideal para miles de recetas que muchas personas desconocen.

Cómo reutilizar el penco de la acelga

tallo de la acelga (2) No tires los tallos de la acelga y transfórmalos en un tesoro culinario.

Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

Este es el caso del penco de la acelga, que suele ser tirado a la basura normalmente. En esta ocasión te contamos cómo convertirlas en un tesoro: