No tires el tallo de la acelga y transfórmala en un tesoro: cómo y para qué sirve

A pesar de esos recuerdos de la infancia, donde las acelgas junto a las espinacas eran víctimas de rebeldías y pataleos de “no me gustan” por parte de muchos niños, éstas hortalizas son muy versátiles a la hora de cocinarlas en diversas formas. De hecho, pocos conocen que su tallo en realidad, es un tesoro y muchos acaban por tirarlas.
La acelga puede cocinarse en tartas, tortillas, en buñuelos fritos como los de las abuelas, como ensalada y en miles de otras formas. Pero lo más común es usar sus hojas verdes e ir cortando el tallo. De hecho el tallo te lo cortan en la misma verduleria.
Lo que busca esta nota, es que dejes de tirar ese tallo transparente y duro y lo conviertas en un tesoro que pocos saben aprovechar. Te contamos cómo hacerlo y para qué.
Por qué el tallo de la acelga es un tesoro
La acelga es una de las verduras más antiguas que se conocen y aunque tiene su origen en Asia, se ha hecho enormemente popular en todo el mundo. Por su versatilidad y su alto contenido en vitaminas y minerales, esta verdura se puede comer cruda en ensalada, en guisos, en croquetas, lasañas y tartas.
Entre sus propiedades, es muy buena para la piel, favorece la digestión, conserva la salud de los huesos, previene enfermedades cardiovasculares y tiene pocas calorías. Este tipo de verduras, al tener hojas, se pueden dividir para cocinar en sencillos pasos, como, por ejemplo, utilizar el penco de la acelga para hacer otras preparaciones.
Es que al picar la verdura en varias partes no solo se puede utilizar como complemento de una receta, sino también como el ingrediente principal de un aperitivo. En el caso del penco de acelga es ideal para miles de recetas que muchas personas desconocen.
Cómo reutilizar el penco de la acelga
Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
Este es el caso del penco de la acelga, que suele ser tirado a la basura normalmente. En esta ocasión te contamos cómo convertirlas en un tesoro:
- Pencas de acelga en conserva o en escabeche
- Pencas a la vinagreta
- Tortilla o croquetas de pencas
- Pickles de penca de acelga
- Pencas de acelga con salsa blanca
- Pencas de acelga fritas
- Empanadas de carne y pencas, como si fuera cebolla
- Pencas rebozadas estilo milanesa o escalopes
- Fideos integrales de pencas
- Sopa de verduras