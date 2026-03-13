Si tenés lechuga en tu casa, no tires su tallo: el tesoro que casi todos tiran sin saberlo

Uno de los usos más conocidos del tallo de lechuga es volver a cultivar la planta en casa. Aunque parezca algo increíble, con ese pequeño resto se puede lograr que vuelvan a brotar hojas nuevas.

Para hacerlo solo hay que colocar el tallo en un recipiente con un poco de agua, dejando la base sumergida. En pocos días comenzarán a aparecer pequeños brotes en el centro. Luego, si se trasplanta a una maceta con tierra, la planta puede seguir creciendo y en cuestión de tiempo tendrás tu propia huerta de lechuga.

tallo de la lechuga (2) El tallo de la lechuga en agua.

Este método se volvió popular en los últimos años porque permite reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero, además de ser una actividad simple para quienes quieren iniciarse en la huerta casera.

El tallo de la lechuga no solo sirve para volver a cultivar la planta. También puede aprovecharse en la cocina. Aunque su textura es más firme que la de las hojas y si se limpia bien se puede picar finamente y agregar a sopas y caldos, salteados de verduras, licuados verdes e incluso para rellenos de tartas o tortillas Su sabor es suave y ligeramente fresco, por lo que se integra fácilmente con otros ingredientes.

Cada vez más personas buscan formas de aprovechar al máximo los alimentos. Reutilizar partes de frutas y verduras que normalmente se descartan es una de las estrategias más simples para reducir el desperdicio en el hogar.