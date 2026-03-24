Ni negro, ni celeste: este es el color que genera felicidad en perros y gatos

Mientras que el rojo se transforma en un gris apagado y el verde en un tono crema o marrón, el amarillo brilla con una intensidad única en su retina, convirtiéndolo en un color especial para ellos.

Llamarlo el "color de la felicidad" no es una exageración romántica, sino una cuestión de bienestar animal. Al ser el color que mejor distinguen, el amarillo reduce la frustración durante el juego y el entrenamiento de tu mascota.

Por ejemplo, un juguete amarillo en un parque verde (que ellos ven grisáceo) destaca de inmediato, activando su instinto de persecución de forma eficaz y divertida.

amarillo El color amarillo es muy bien percibido por perros y gatos.

En el adiestramiento, utilizar objetivos amarillos ayuda a que el animal comprenda más rápido la tarea, reforzando su autoestima y el vínculo con su dueño.

Al procesar la información visual de manera más clara, la mascota se siente más segura en su entorno. Como verás, este es un tema importante, ya que tiene que ver con su bienestar.

Por qué evitar el rojo y blanco brillante

En contrapartida con lo planteado, tienes que saber que tanto el rojo como el blanco brillante pueden ser colores frustrantes para los perros y gatos.

Las mascotas poseen una estructura llamada tapetum lucidum, que actúa como un espejo interno para mejorar su visión nocturna, pero que en entornos con suelos o paredes blancas y reflectantes provoca un efecto de deslumbramiento molesto.

Esta saturación de luz puede causar desorientación, fatiga visual e incluso hacer que el animal se sienta inseguro o asustadizo en lugares que, para nosotros, parecen perfectamente normales.