Ni negro, ni celeste: este es el color que genera felicidad en perros y gatos

Durante décadas, los dueños de animales hemos creído erróneamente que nuestras mascotas viven en un mundo cinematográfico de blanco y negro. Sin embargo, la ciencia ha desmentido este mito, revelando que el espectro visual de los perros y gatos es mucho más complejo de lo que imaginamos. Y un color destaca.
Aunque no perciben la misma gama cromática que los humanos, existe un color específico que destaca sobre todos los demás y que hoy es considerado por expertos como el "color de la felicidad" para gatos y perros.
Amarillo, el color que genera felicidad en gatos y perros
A diferencia de las personas, que poseemos una visión tricromática (percibimos rojo, verde y azul), los perros y gatos tienen una visión dicromática. Esto significa que sus ojos están biológicamente diseñados para captar principalmente dos longitudes de onda: el azul y el amarillo.
Mientras que el rojo se transforma en un gris apagado y el verde en un tono crema o marrón, el amarillo brilla con una intensidad única en su retina, convirtiéndolo en un color especial para ellos.
Llamarlo el "color de la felicidad" no es una exageración romántica, sino una cuestión de bienestar animal. Al ser el color que mejor distinguen, el amarillo reduce la frustración durante el juego y el entrenamiento de tu mascota.
Por ejemplo, un juguete amarillo en un parque verde (que ellos ven grisáceo) destaca de inmediato, activando su instinto de persecución de forma eficaz y divertida.
En el adiestramiento, utilizar objetivos amarillos ayuda a que el animal comprenda más rápido la tarea, reforzando su autoestima y el vínculo con su dueño.
Al procesar la información visual de manera más clara, la mascota se siente más segura en su entorno. Como verás, este es un tema importante, ya que tiene que ver con su bienestar.
Por qué evitar el rojo y blanco brillante
En contrapartida con lo planteado, tienes que saber que tanto el rojo como el blanco brillante pueden ser colores frustrantes para los perros y gatos.
Las mascotas poseen una estructura llamada tapetum lucidum, que actúa como un espejo interno para mejorar su visión nocturna, pero que en entornos con suelos o paredes blancas y reflectantes provoca un efecto de deslumbramiento molesto.
Esta saturación de luz puede causar desorientación, fatiga visual e incluso hacer que el animal se sienta inseguro o asustadizo en lugares que, para nosotros, parecen perfectamente normales.