Adiós al delineador blanco: el color que se recomienda para agrandar los ojos

Durante años, y en lo que al maquillaje respecta, lo cierto es que el delineador blanco es un elemento que ha sido utilizado iluminar, agrandar la mirada y crear efectos de contraste. Sin embargo, su popularidad podría llegar a su fin debido a la utilización de un nuevo elemento.
El color de este tipo de delineador es suave, y el secreto es que no genere ningún tipo de contraste. Más precisamente, lo nuevo en maquillaje tiene la tonalidad verde muy claro.
El truco recurre a la corrección del color: el verde neutraliza rojeces, tal como ocurre con los correctores. Aplicado en la línea de agua, un verde pastel atenúa el enrojecimiento del borde interno.
Esto provoca en consecuencia una sensación de limpieza y luminosidad que recuerda al color blanco pero con un resultado menos chocante y más integrado a la piel. Todo esto es recomendado por la makeup artist Rose Siard.
Para conseguir este efecto en tus ojos, la especialista recomienda primeramente el uso de un lápiz cremoso y un tono muy suave que no contraste. Se dibuja discretamente en la línea de agua y luego se difumina con una brocha finita.
Luego, el uso del delineador verde, combinado con esta cáscara marrón, potencia la mirada sin que parezca falsa, más bien todo lo contrario. Este color logra un efecto limpio, suave y natural.
Los errores más comunes al usar delineador
Los errores comunes al delinear los ojos incluyen delinear con el ojo cerrado, lo que deforma la línea al abrirlo, hacer el trazo demasiado grueso, lo que puede hacer que los ojos parezcan más pequeños o caídos, y alar el párpado en exceso, lo que distorsiona el delineado.
Otros errores son trazar una línea demasiado corta en los ojos, crear un rabillo demasiado pronunciado y usar un delineador negro muy grueso en párpados caídos.