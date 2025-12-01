¿Cuándo llegaron los vikingos a América y por qué abandonaron el continente?

Los vikingos fueron conocidos por ser grandes guerreros, pero también por ser exploradores y aventureros. Esto último fue lo que impulsó a que un día, hace siglos, llegaran a América, mucho antes que españoles, portugueses e ingleses se la dividieran.

vikingos en america antes que colon Uno de los sitios que fueron asentamiento de vikingos en América.

Cuánto tiempo antes que Colón llegaron los vikingos a América: por qué se fueron

Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a América, los vikingos hacía siglos que ya conocían estas tierras. Según la evidencia arqueológica, exploradores de este pueblo habían estado en América del Norte en el año 1000, casi cinco siglos antes.