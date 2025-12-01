¿Cuándo llegaron los vikingos a América y por qué abandonaron el continente?

Mucho tiempo antes de que Cristóbal Colón llegara a América, lo hicieron los vikingos. No solamente pisaron tierra americana, sino que también supieron asentarse y dejar registros de haber estado en este continente cuando aún no se llama América y todo era diferente.
Los vikingos fueron conocidos por ser grandes guerreros, pero también por ser exploradores y aventureros. Esto último fue lo que impulsó a que un día, hace siglos, llegaran a América, mucho antes que españoles, portugueses e ingleses se la dividieran.
Cuánto tiempo antes que Colón llegaron los vikingos a América: por qué se fueron
Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a América, los vikingos hacía siglos que ya conocían estas tierras. Según la evidencia arqueológica, exploradores de este pueblo habían estado en América del Norte en el año 1000, casi cinco siglos antes.
Si bien, no son muchas las evidencias encontradas, se sabe que los vikingos se asentaron en el extremo norte de la isla de Terranova, en Canadá, en un sitio llamado L'Anse aux Meadows o La Ensenada de las Medusas, un territorio que ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que consiste en edificios que tienen características del pueblo de los vikingos.
De hecho, se calcula que en ese lugar, los vikingos supieron asentarse unos 10 años, a diferencia de las colonias que construyeron en Groenlandia entre el siglo X y el XV. No obstante, se cree que su breve estadía se debió a conflictos con los pueblos nativos, el clima frío y la gran distancia con su tierra e incluso conflictos internos.
Características de los vikingos en América
- Llegaron primero a América: La llegada de los vikingos se produjo casi 500 años antes que Cristóbal Colón.
- Asentamientos: el pueblo vikingo estableció colonias en Greoenlandia y en la isla de Terranova.
- Mención en las sagas nórdicas: los relatos orales describen cuatro regiones al oeste de Groenladia, que serían: Helluland (Tierra de Piedras Planas, probablemente la isla de Baffin), Markland (Tierra de Bosques, posiblemente Labrador), Vinland (Tierra de Viñas/Prados, que incluiría Terranova).
- Conflictos: los vikingos tuvieron varios encuentros con pueblos originarios y a menudo esos encuentros terminaban en conflicto.