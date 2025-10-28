Está en Netflix y fue elegida entre las mejores series del siglo 21

No solo eso, sino que Vikings también dio lugar al spin-off Vikingos: Valhalla, que también está disponible en Netflix y que, si bien, tuvo éxito, no llegó a igual a su predecesora.

vikings, netflix

De qué trata Vikings, la serie de Netflix

Vikings, a serie de Netflix se encarga de contar la historia de Ragnar Lothbrok, un vikingo que se convirtió en leyenda y que es protagonista de numerosas historias nórdicas.

En la narración de la serie cuentan como Ragnar Lothbrok fue un precursor de la navegación para su pueblo y cómo promovió la unión de los suyos y la conquista de otros pueblos, como así también las alianzas.

En las primeras tres temporadas de esta serie de Netflix, se cuenta la historia de como Ragnar se lanzó al mar y llevó a su pueblo hasta Gran Bretaña, y como un sacerdote cambió gran parte de su vida y la del mismo pueblo vikingo.

vikings

La serie de Netflix no solamente se encarga de contar la vida de Ragnar y de su esposa Lagertha, sino también la de los hijos del vikingo y la importancia que tuvieron en la historia. Esta historia está repleta de traiciones, alianzas y guerras. Se encuentra basada en hechos reales, y tomando algunos permisos históricos, hay coincidencias en que la serie es una de las más recomendables para ver.

Reparto de Vikings, la serie de Netflix

Travis Fimmel: Ragnar Lothbrok

Katheryn Winnick: Lagertha

Clive Standen: Rollo

Gustaf Skarsgård: Floki

Alexander Ludwig Bjorn: Ironside

Jessalyn Gilsig: Siggy

Trailer de Vikings, la serie de Netflix