Entre todas las series que tiene Netflix, hay varias que son reconocidas a nivel mundial, tanto para los espectadores, como para los críticos, que no se ponen colorados al reconocerlas como parte de las mejores de la historia. Uno de esos casos ocurre con Vikings.
Está en Netflix y fue elegida entre las mejores series del siglo 21
Netflix tiene dentro de su catálogo una de las mejores series de este siglo y se encuentra basada en hechos reales. Todos los detalles
Si bien, en este siglo, las series históricas basadas en hechos reales son numerosas, Vikings es una de las que la logró mayor renombre. Producida por History Channel, esta serie de seis temporadas se hizo muy popular en Netflix y su fama llegó a todo el planeta.
Con un total de seis temporadas, de las cuales las primeras tres tienen entre 9 y 10 capítulos y el resto 20, Vikings sigue tan vigente en Netflix como el primer día. De hecho, fueron tal las actuaciones y la fama de la serie, que terminó en el 2020, que sus actores siguen siendo reconocidos por los personajes que interpretaron.
No solo eso, sino que Vikings también dio lugar al spin-off Vikingos: Valhalla, que también está disponible en Netflix y que, si bien, tuvo éxito, no llegó a igual a su predecesora.
De qué trata Vikings, la serie de Netflix
Vikings, a serie de Netflix se encarga de contar la historia de Ragnar Lothbrok, un vikingo que se convirtió en leyenda y que es protagonista de numerosas historias nórdicas.
En la narración de la serie cuentan como Ragnar Lothbrok fue un precursor de la navegación para su pueblo y cómo promovió la unión de los suyos y la conquista de otros pueblos, como así también las alianzas.
En las primeras tres temporadas de esta serie de Netflix, se cuenta la historia de como Ragnar se lanzó al mar y llevó a su pueblo hasta Gran Bretaña, y como un sacerdote cambió gran parte de su vida y la del mismo pueblo vikingo.
La serie de Netflix no solamente se encarga de contar la vida de Ragnar y de su esposa Lagertha, sino también la de los hijos del vikingo y la importancia que tuvieron en la historia. Esta historia está repleta de traiciones, alianzas y guerras. Se encuentra basada en hechos reales, y tomando algunos permisos históricos, hay coincidencias en que la serie es una de las más recomendables para ver.
Reparto de Vikings, la serie de Netflix
- Travis Fimmel: Ragnar Lothbrok
- Katheryn Winnick: Lagertha
- Clive Standen: Rollo
- Gustaf Skarsgård: Floki
- Alexander Ludwig Bjorn: Ironside
- Jessalyn Gilsig: Siggy
Trailer de Vikings, la serie de Netflix