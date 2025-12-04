"Lo mataron como a un perro": el salvaje homicidio de un hombre durante un control de rutina

Luego de finalizar su jornada el domingo por la noche, alrededor de las 21 y cerca de su casa, en un "control de rutina", dos policías que patrullaban tuvieron un ida y vuelta con el joven que terminó de la peor manera.

La hermana del joven, Abigaíl Tobares, explicó que ni los testigos del hecho violento comprenden la violencia con la que llegaron los policías. Según vecinos de la zona, hubo insultos y cruces de palabras muy agresivos.

Samuel Tobares La justicia continúa investigando el homicidio de Samuel Tobares.

Los policías golpearon a Tobares sin parar, mientras el joven pedía que lo dejaran tranquil y no lo golpearan más. Uno de los vecinos mencionó que "lo mataron como un perro".

Tobares fue agredido, insultado y golpeado contra el móvil. Los policías lo patearon varias veces, según indica Guillermo, uno de los vecinos que observó lo sucedido. Los policías se sentaron encima de Samuel por 20 minutos mientras intentabas reducirlo.

Tobares se desvaneció y los policías intentaron reanimarlo con maniobras de RCP. Aparentemente, la situación ya era irreversible y en el Hospital Domingo Funes, los médicos constataron el deceso.

El fiscal ordenó la detención de los dos policías que actuaron en el procedimiento. Se trata del oficial Franco Sebastián Romero y el sargento Guillermo Serafín Arce.

¿Cómo continúa la investigación con los policías?

Joven asesinado en Córdoba

Los policías quedaron imputados de homicidio preterintencional, un concepto que encuadra a los casos de golpes y violencia que terminan con la muerte de la persona sin que los causantes tuvieran la intención inicial de matar.

Tras 11 días del homicidio, la familia y la comunidad de Samuel pueden justicia para que se agrave la imputación de los policías. Las organizaciones y los colectivos LGBT+ apuntan a un tema sensible detrás de la brutalidad policial: la homofobia.

"Siento que ni siquiera fueron a pedirle los datos. No tiene explicación tanta violencia", explicó la hermana de Samuel.