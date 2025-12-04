Diego Latorre reavivó la polémica sobre un "traidor" y su frase: "Boca es un cabaret"

"Entonces pongo en marcha el auto y me quedo tratando de contenerme para no volver al vestuario y preguntar quién había sido el hijo de mil puta" continuó el relato del actuar comentarista deportivo.

Ahí no tenía sospechas, pero hoy sé quién es. Prefiero dejarlo en el anonimato.

Además, explicó su indignación y cómo expresó la recordada frase: "Los periodistas no estaban ahí, estaban afuera del predio, a 500 metros. Yo estaba caliente, pero no iba a hablar. Y justo me frena Quique Felman, con quien yo tenía relación. Ahí me tira la pregunta y yo por dentro estaba pensando en quién había sido el traidor hijo de puta. Y lanzo esa frase. La gente cree que fue algo mío contra alguien".

Quise decir puterío, no cabaret. Me salió eso.

Además, el ex delantero advirtió cómo debe ser la relación entre los jugadores y los periodistas, un vínculo que nació con la pasión en el fútbol: "Los jugadores son un grupo firme, no puede alguien hablar con los periodistas. Vos no podés traicionar. En ese momento yo no sabía quién era, después me enteré".

Las consecuencias de la frase de Diego Latorre

Gambetita nunca fue considerado un ídolo en Boca a pesar de haber convertido 77 goles y de conseguir tres títulos en los dos ciclos donde se calzó la Azul y Oro, esa es una de las consecuencias más importantes ya que por declarar de una forma imprudente el hincha del Xeneize le hizo la cruz.

Los ánimos estaban caldeados al punto que aunque estaban muy lejos de la punta en el Torneo Clausura 1998 los hinchas mostraron la bandera que reza "gracias por el campeonato", de manera irónica. Además, en el próximo partido Ferro le ganó al Xeneize por 4 a 1 y Bambino Veira tuvo que renunciar.

Además, a Diego Latorre le aplicaron una multa que consistió en el quite del 10 por ciento de su sueldo, unos 578 pesos en esa época.