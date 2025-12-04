Embed "Un grupo que lo va a volver a intentar, a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier Selección te puede complicar. Tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar".



Lionel Messi pic.twitter.com/YO0I0yWp1R — Marirró Varela (@marirrovarela) December 4, 2025

"Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales" agregó el astro argentino.

Para graficar la situación se refirió a dos momentos culmines de Qatar 2022: "Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar".

Es muy difícil conseguir un Mundial. Es muy difícil conseguir un Mundial.

Lionel Messi tendrá la oportunidad de alcanzar su título 48 el próximo sábado 6 de diciembre cuando a partir de las 16.30 (hora de Argentina) reciba en el Chase Stadium al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

Lionel Messi (3) Lionel Messi evaluará su día a día para definir si va al Mundial o no.

Lionel Messi eligió al mejor técnico de su carrera y no es Scaloni

Otro de los temas que no dudó en responder es sobre cuál es el mejor técnico que tuvo en su carrera y el 10 de la Selección argentina sorprendió al elegir sin dudar a uno por sobre todos los demás (incluso por delante de Lionel Scaloni) ya que seleccionó a Pep Guardiola: "Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente".

Embed "PARA MÍ ES ÚNICO"



Leo Messi habló de Guardiola y mañana lo vas a poder ver en @SC_ESPN en la previa del sorteo del Mundial.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8jUe52rpvW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 4, 2025

"Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos", concluyó Lionel Messi.