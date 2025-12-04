La Selección argentina tiene la difícil tarea de defender el título de campeón cuando a partir del 11 de junio del próximo año comience el Mundial 2026 en una cita que pretende y promete ser histórica. Lionel Messi, aunque aún no confirmó su presencia y advirtió que solo lo jugará si llega en condiciones óptimas, lo comparó con Qatar.
Y, claro, se trata de momentos diferentes, pero que encuentra a un combinado nacional sólido, con los roles definidos y con la seguridad de que las decisiones tomadas en los últimos años son las acertadas. El 10, además, le atribuyó parte del triunfo al factor suerte.
Qué dijo Lionel Messi sobre el próximo Mundial
En la previa del sorteo del Mundial 2026, que se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C a partir de las 14 (hora Argentina), Lionel Messi dialogó con ESPN y se mostró seguro con la actitud que adoptará la Selección argentina en la cita máxima del fútbol: "La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera".
"Un grupo que lo va a volver a intentar, a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier Selección te puede complicar. Tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar".
"Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales" agregó el astro argentino.
Para graficar la situación se refirió a dos momentos culmines de Qatar 2022: "Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar".
Es muy difícil conseguir un Mundial. Es muy difícil conseguir un Mundial.
Lionel Messi eligió al mejor técnico de su carrera y no es Scaloni
Otro de los temas que no dudó en responder es sobre cuál es el mejor técnico que tuvo en su carrera y el 10 de la Selección argentina sorprendió al elegir sin dudar a uno por sobre todos los demás (incluso por delante de Lionel Scaloni) ya que seleccionó a Pep Guardiola: "Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente".
"Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos", concluyó Lionel Messi.