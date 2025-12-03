Brian Andrada y el desafío de jugar con Gimnasia y Esgrima en Primera División

El plantel de Gimnasia y Esgrima seguirá entrenando hasta el próximo miércoles 10 de diciembre y luego quedará licenciado hasta el 2 de enero.

Embed - Brian Andrada volante de Gimnasia y Esgrima habló de pretemporada que están haciendo

Cortitas de Brian Andrada en el Lobo

El clásico con Independiente Rivadavia en Primera División: "Va ser muy lindo jugarlo y será el primero en primera. Estamos ansiosos con el sorteo y esperando el rival que nos tocará en la primera fecha de un torneo muy duro".

El regreso a Gimnasia y Esgrima: “Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho Fernando Porretta y cuando me dijo de volver al club no lo dudé. El ascenso fue especial, porque soy hincha y estoy muy feliz de haber quedado en la historia del club".