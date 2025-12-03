Brian Andrada y el desafío de jugar con Gimnasia y Esgrima en Primera División

Brian Andrada fue uno de los protagonistas del ascenso de Gimnasia y Esgrima y es uno los integrantes del plantel que trabaja para afrontar el desafío de jugar en Primera División en el 2026.
Brian Andrada fue uno de los protagonistas del ascenso de Gimnasia y Esgrima y es uno los integrantes del plantel que trabaja para afrontar el desafío de jugar en Primera División en el 2026.
Andrada volvió este año del Trinidense de Paraguay y fue muy importante en el logro de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional, donde se consagró campeón y subió a Primera.
El volante habló con Ovación sobre el trabajo que viene realizando el Lobo: "Le estamos metiendo muchas ganas y entrenando fuerte para lo que viene que es el desafío de jugar en Primera. La banda está muy entusiasmada y trabajando a full. Todo lo que se viene que será muy bueno".
El plantel de Gimnasia y Esgrima seguirá entrenando hasta el próximo miércoles 10 de diciembre y luego quedará licenciado hasta el 2 de enero.
El clásico con Independiente Rivadavia en Primera División: "Va ser muy lindo jugarlo y será el primero en primera. Estamos ansiosos con el sorteo y esperando el rival que nos tocará en la primera fecha de un torneo muy duro".
El regreso a Gimnasia y Esgrima: “Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho Fernando Porretta y cuando me dijo de volver al club no lo dudé. El ascenso fue especial, porque soy hincha y estoy muy feliz de haber quedado en la historia del club".