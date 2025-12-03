De la Lepra, Gimnasia, Godoy Cruz o Maipú: quién fue el goleador de los equipos mendocinos en el 2025
Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú y Godoy Cruz compitieron en las dos categorías más importantes del fútbol argentino. Quién fue el goleador que se destacó entre los cuatro equipos
Se cerró el año futbolero para los cuatro equipos mendocinos que militan en las dos principales categorías del fútbol argentino. Con buenas y malas, los representantes deMendoza fueron al frente y terminaron el 2025 con ganas de ir por grandes objetivos para la próxima temporada.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima dieron la gran noticia para el fútbol de Mendoza al campeonar en distintos certámenes. La Lepra se coronó como campeón de la Copa Argentina y se trajo la primera estrella de índole nacional para la provincia luego de vencer a Argentinos Juniors. Por su parte, el Lobo fue el mejor equipo de la Primera Nacional y se consagró campeón de la categoría ascendiendo a la Primera División luego de imponerse a Deportivo Madryn en la primera final.
Deportivo Maipú logró clasificar al Reducido y alcanzó la instancia de octavos de final donde finalmente cayó ante Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional. En otro orden, Godoy Cruz no tuvo un buen año deportivo con el descenso a la segunda categoría en la última fecha de Torneo Clausura. Sin embargo, el Tomba logró el esperado regreso al barrio y reestrenó el renovado Feliciano Gambarte, sumada a la participación internacional en Copa Sudamericana.
Quién fue el goleador de los equipos mendocinos en el 2025
En este contexto, un futbolista de los cuatro equipos mendocinos se destacó por sobre el resto como el goleador de los cuatro participantes de la Primera y segunda División.
Son dos en realidad los jugadores que más goles convirtieron con la camiseta de un equipo de Mendoza en esta temporada. En el top de goleadores se encuentran Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra, de Gimnasia y Esgrima. Ambos convirtieron 9 goles disputando la Primera Nacional. Como para forzar un desempate, podría ponerse un escalafón más arriba a Lencioni dado que el ex Belgrano de Córdoba brindó 6 asistencias además de convertir goles, mientras que Ferreyra asistió en cuatro oportunidades.
El segundo puesto del ranking es para Pío Bonacci, delantero del Deportivo Maipú, con 8 goles en 35 partidos de la Primera Nacional. Comparte ubicación Agustín Auzmendi, de Godoy Cruz. El Pistolero también convirtió en 8 oportunidades entre el Torneo Apertura y Clausura, junto a la Copa Sudamericana.
El tercer lugar es para el ídolo colombiano Sebastián Villa. El capitán de Independiente Rivadavia marcó en 6 ocasiones entre el Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina. Además, fue uno de los jugadores más gravitantes del fútbol argentino este 2025.
Otros protagonistas también tuvieron participación activa en la red en los distintos equipos mendocinos como Álex Arce o Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia, Imanol González en Gimnasia y Esgrima, y Santino Andino en Godoy Cruz.