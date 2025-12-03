De la Lepra, Gimnasia, Godoy Cruz o Maipú: quién fue el goleador de los equipos mendocinos en el 2025

Quién fue el goleador de los equipos mendocinos en el 2025

En este contexto, un futbolista de los cuatro equipos mendocinos se destacó por sobre el resto como el goleador de los cuatro participantes de la Primera y segunda División.

Son dos en realidad los jugadores que más goles convirtieron con la camiseta de un equipo de Mendoza en esta temporada. En el top de goleadores se encuentran Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra, de Gimnasia y Esgrima. Ambos convirtieron 9 goles disputando la Primera Nacional. Como para forzar un desempate, podría ponerse un escalafón más arriba a Lencioni dado que el ex Belgrano de Córdoba brindó 6 asistencias además de convertir goles, mientras que Ferreyra asistió en cuatro oportunidades.

El segundo puesto del ranking es para Pío Bonacci, delantero del Deportivo Maipú, con 8 goles en 35 partidos de la Primera Nacional. Comparte ubicación Agustín Auzmendi, de Godoy Cruz. El Pistolero también convirtió en 8 oportunidades entre el Torneo Apertura y Clausura, junto a la Copa Sudamericana.

Facundo Lencioni- Gimnasiay Esgrima.jpeg Facundo Lencioni, de Gimnasia y Esgrima, fue el gran ganador en la tabla de goleadores del 2025 en los equipos mendocinos de Primera y segunda División. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El tercer lugar es para el ídolo colombiano Sebastián Villa. El capitán de Independiente Rivadavia marcó en 6 ocasiones entre el Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina. Además, fue uno de los jugadores más gravitantes del fútbol argentino este 2025.

Otros protagonistas también tuvieron participación activa en la red en los distintos equipos mendocinos como Álex Arce o Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia, Imanol González en Gimnasia y Esgrima, y Santino Andino en Godoy Cruz.