Así será la reestructuración del Deportivo Maipú de cara a una nueva temporada de la Primera Nacional

Sin refuerzos a la vista para el Deportivo Maipú

Con respecto a jugadores nuevos, todavía no hay novedades y habrá que esperar la posible salida de algunos jugadores, aunque la intención del DT y la idea de los dirigentes es mantener la base del equipo que logró clasificar al Reducido y obtuvo el derecho a disputar la Copa Argentina del año que viene.

En el Cruzado hay mucha tranquilidad en el inicio de los entrenamientos para una temporada, que comenzará el primer fin de semana de febrero.

La empresa MM Soccer no va a seguir colaborando en el fútbol profesional.

El 1 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

El torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero. El certamen se dividirá en dos zonas y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 1 de diciembre.

Las bajas de Deportivo Maipú