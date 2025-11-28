Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Así será la reestructuración del Deportivo Maipú de cara a una nueva temporada de la Primera Nacional

Deportivo Maipú se prepara para afrontar un nuevo torneo de la Primera Nacional. En el Cruzado se han registrado muchas bajas y no ha llegado ningún refuerzo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú hará una reestructuración de su plantel para el 2026.

Deportivo Maipú se encuentra enfocado en la gestión de un plantel competitivo de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. El plantel que dirige Alexis Matteo hasta el momento ha tenido muchas bajas y no se ha incorporado ningún refuerzo.

El DT del Cruzado, Alexis Matteo, buscará ser protagonista el año próximo.

Son varios los jugadores que se alejaron del Deportivo Maipú de cara a año entrante: Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pío Bonacci, Rubens Sambueza, Emiliano Ozuna, Luciano Paredes y Marco Campagnaro, quienes acordaron sus salidas del club de calle Vergara.

Deportivo Maipú ya piensa en la próxima temporada de la Primera Nacional.

El plantel que dirige Alexis Matteo se seguirá entrenando hasta el próximo 23 de diciembre. El objetivo para el 2026 es mantener la base, trabajar con los jóvenes, ser inteligentes en el mercado y pelear nuevamente los primeros puestos, el mismo modelo que mantuvo el Cruzado en las últimas temporadas.

Sin refuerzos a la vista para el Deportivo Maipú

Con respecto a jugadores nuevos, todavía no hay novedades y habrá que esperar la posible salida de algunos jugadores, aunque la intención del DT y la idea de los dirigentes es mantener la base del equipo que logró clasificar al Reducido y obtuvo el derecho a disputar la Copa Argentina del año que viene.

En el Cruzado hay mucha tranquilidad en el inicio de los entrenamientos para una temporada, que comenzará el primer fin de semana de febrero.

La empresa MM Soccer no va a seguir colaborando en el fútbol profesional.

El 1 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

El torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero. El certamen se dividirá en dos zonas y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 1 de diciembre.

Las bajas de Deportivo Maipú

  • Ignacio Pietrobono (arquero)
  • Marco Campagnaro (defensor)
  • Emiliano Ozuna (defensor)
  • Iván Sandoval (volante)
  • Matías Villarreal (volante)
  • Lucas Vallejo (defensor)
  • Rubens Sambueza (volante)
  • Luciano Paredes (defensor)
  • Pío Bonacci (delantero)

