Así será la reestructuración del Deportivo Maipú de cara a una nueva temporada de la Primera Nacional

Deportivo Maipú se encuentra enfocado en la gestión de un plantel competitivo de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. El plantel que dirige Alexis Matteo hasta el momento ha tenido muchas bajas y no se ha incorporado ningún refuerzo.
Son varios los jugadores que se alejaron del Deportivo Maipú de cara a año entrante: Ignacio Pietrobono, Matías Villarreal, Iván Sandoval, Lucas Vallejo, Pío Bonacci, Rubens Sambueza, Emiliano Ozuna, Luciano Paredes y Marco Campagnaro, quienes acordaron sus salidas del club de calle Vergara.
El plantel que dirige Alexis Matteo se seguirá entrenando hasta el próximo 23 de diciembre. El objetivo para el 2026 es mantener la base, trabajar con los jóvenes, ser inteligentes en el mercado y pelear nuevamente los primeros puestos, el mismo modelo que mantuvo el Cruzado en las últimas temporadas.
Con respecto a jugadores nuevos, todavía no hay novedades y habrá que esperar la posible salida de algunos jugadores, aunque la intención del DT y la idea de los dirigentes es mantener la base del equipo que logró clasificar al Reducido y obtuvo el derecho a disputar la Copa Argentina del año que viene.
En el Cruzado hay mucha tranquilidad en el inicio de los entrenamientos para una temporada, que comenzará el primer fin de semana de febrero.
La empresa MM Soccer no va a seguir colaborando en el fútbol profesional.
El torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero. El certamen se dividirá en dos zonas y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.
El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 1 de diciembre.