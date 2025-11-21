Alexis Matteo, de visita en Radio Nihuil: "La línea del Deportivo Maipú es seguir apostando a jugadores jóvenes"

Matteo reafirmó la identidad del club: “La línea es seguir apostando a jugadores jóvenes, de buena formación, que queden libres de Primera o Reserva. No vamos por nombres consagrados ni de edad avanzada. Es la forma que eligió Maipú para autosustentarse en una categoría económicamente muy sangrienta”.

Uno de los temas de la charla fue el futuro de Pío Bonacci, cuyo préstamo vence a fin de año y sobre el que Deportivo Maipú tiene opción de compra: “Claramente queremos que se quede. La opción es elevada y el club está en plena renegociación. Hoy no tenemos definición, pero sabemos que buscar un nueve de sus características es carísimo. Ojalá se resuelva de la mejor manera”.

Alexis Matteo Maipu. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Consultado por la posibilidad de que no todos las apuestas por jóvenes rindan de acuerdo a lo esperado, Matteo fue realista: “Es riesgoso, nadie te garantiza nada, pero hasta ahora salió de la mejor forma y es el camino que el club eligió para seguir creciendo”.

Con la pretemporada prevista para diciembre, el mensaje del entrenador es de continuidad: mantener la base, trabajar con los jóvenes, ser inteligentes en el mercado y pelear nuevamente los primeros puestos en 2026, el mismo modelo que mantuvo el Cruzado en las últimas temporadas.

