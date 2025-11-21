Ángel Di María rompió el silencio: qué dijo tras el sorpresivo título que recibió Rosario Central

Ángel Di María, ídolo de la institución, valoró la regularidad del equipo y sostuvo que la consagración era coherente con lo hecho: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. No bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

"Siempre es Boca y River. Siempre son los mismos, porque tienen plantel para eso. Este año lo pudimos lograr, pudimos hacer esto. La verdad que estamos muy felices de lo que logramos", cerró el campeón del Mundial de Qatar 2022.

La palabra de Ángel Di María, Ariel Holan, Jorge Broun, Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano tras la coronación de @RosarioCentral como campeón de Liga 2025 pic.twitter.com/WuMY7mwylO — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 21, 2025

Ariel Holan, director técnico de Rosario Central, también se expresó al respecto: “Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”.

Fatura Broun, arquero y referente del Canalla, remarcó la exigencia del año y dedicó el logro a la hinchada: “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”.