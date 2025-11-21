Inicio Ovación Fútbol Ángel Di María
Fútbol

Ángel Di María rompió el silencio: qué dijo tras el sorpresivo título que recibió Rosario Central

Ángel Di María rompió el silencio a través de un video publicado en el canal oficial de la Liga Profesional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ángel Di María habló tras el título que le dieron a Rosario Central.

Ángel Di María habló tras el título que le dieron a Rosario Central.

El nuevo trofeo conseguido por Rosario Central generó una ola de controversias en el mundo del fútbol. di maria rosario central campeon , la euforia en el club es total y los jugadores, encabezados por referentes como Ángel Di María, salieron a resaltar la importancia de lo logrado.

La conquista representa un desahogo inmenso y un logro innegable para la institución que logró coronarse como la mejor de la temporada, mirando a todos desde lo más alto de la tabla Anual.

di maria rosario central campeon
&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a habl&oacute; luego de que Rosario Central sea coronado como campe&oacute;n de Liga 2025

Ángel Di María habló luego de que Rosario Central sea coronado como campeón de Liga 2025

La palabra de Di María tras alzar su primer título en Rosario Central

Los referentes de Rosario Central expresaron satisfacción general por el reconocimiento oficial a su campaña anual, con declaraciones que apuntaron al rendimiento sostenido y al trabajo acumulado durante la temporada.

Ángel Di María, ídolo de la institución, valoró la regularidad del equipo y sostuvo que la consagración era coherente con lo hecho: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. No bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

"Siempre es Boca y River. Siempre son los mismos, porque tienen plantel para eso. Este año lo pudimos lograr, pudimos hacer esto. La verdad que estamos muy felices de lo que logramos", cerró el campeón del Mundial de Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1991869457346724278&partner=&hide_thread=false

Ariel Holan, director técnico de Rosario Central, también se expresó al respecto: “Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”.

Fatura Broun, arquero y referente del Canalla, remarcó la exigencia del año y dedicó el logro a la hinchada: “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas