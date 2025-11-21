Los cambios que mete Claudio Úbeda en Boca para jugar con Talleres en octavos de final del Torneo Clausura

Uno de los puntos salientes en la preparación fue el retorno a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia, quien recibió el alta médica tras un desgarro y se reincorporó al grupo. Sin embargo, todo indica que el mediocampista irá al banco, ya que Milton Delgado continuaría acompañando a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

También regresarán dos piezas fundamentales: Lautaro Di Lollo, que cumplió su suspensión, y Milton Giménez, quien fue preservado por desgaste físico en el último partido. Ambos recuperarán su lugar en la formación inicial.

Úbeda mantendría el esquema con Miguel Merentiel y Giménez en la delantera, dejando afuera del once titular a Edinson Cavani, que sigue sin estar al 100% desde lo físico pese a haber convertido ante Tigre. Con Exequiel Zeballos como desequilibrante por los costados, aprovechando el gran nivel que mantiene el “Changuito”.

El probable once inicial de Boca

Los once titulares de Boca serían Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Delgado, Paredes, Zeballos; Merentiel y Giménez.

El encuentro se jugará este domingo 23 a las 20 en La Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports