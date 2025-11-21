Los cambios que mete Claudio Úbeda en Boca para jugar con Talleres en octavos de final del Torneo Clausura

Boca ya piensa en el duelo ante Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y hay algunas variantes en el once inicial.
Boca ya piensa en el duelo ante Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y hay algunas variantes en el once inicial.
Boca ya piensa en el duelo ante Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y hay algunas variantes en el once inicial.
Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y con ventaja de localía por haber ganado su zona, el equipo de Claudio Úbeda recibirá este domingo desde las 20 al equipo cordobés.
El Xeneize llega con una buena racha tras vencer a River y Tigre en La Bombonera, sin recibir goles y mostrando un juego que hace tiempo no lograba. Ante esto, hay algunas posibles modificaciones pensando en el partido ante Talleres.
Uno de los puntos salientes en la preparación fue el retorno a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia, quien recibió el alta médica tras un desgarro y se reincorporó al grupo. Sin embargo, todo indica que el mediocampista irá al banco, ya que Milton Delgado continuaría acompañando a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.
También regresarán dos piezas fundamentales: Lautaro Di Lollo, que cumplió su suspensión, y Milton Giménez, quien fue preservado por desgaste físico en el último partido. Ambos recuperarán su lugar en la formación inicial.
Úbeda mantendría el esquema con Miguel Merentiel y Giménez en la delantera, dejando afuera del once titular a Edinson Cavani, que sigue sin estar al 100% desde lo físico pese a haber convertido ante Tigre. Con Exequiel Zeballos como desequilibrante por los costados, aprovechando el gran nivel que mantiene el “Changuito”.
Los once titulares de Boca serían Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Delgado, Paredes, Zeballos; Merentiel y Giménez.
El encuentro se jugará este domingo 23 a las 20 en La Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports