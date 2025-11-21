El único país de América donde llueven peces plateados al menos una vez al año

lluvia de peces (1) La lluvia de peces existe y ocurre en un país de América.

El fenómeno sucede principalmente en la ciudad de Yoro, ubicada en el norte de Honduras. Sus habitantes aseguran que cada año, generalmente entre mayo y julio, durante la temporada de lluvias intensas, comienzan a caer peces plateados del cielo después de tormentas especialmente fuertes y densas.

Por eso, lejos de sorprenderse, los pobladores celebran este extraño suceso porque pueden venderlos o alimentarse. Cada vez que “llueven” peces, las familias salen a las calles con baldes y recipientes para recogerlos. El evento es tan parte de la cultura local que incluso existe el Festival de la Lluvia de Peces, celebrado desde la década de 1950.

lluvia de peces en honduras En Yoro, una pequeña ciudad al norte de Honduras, se produce este fenómeno llamado "Lluvia de peces".

Para muchos, este fenómeno también es considerado un milagro atribuido a San Isidro Labrador, santo patrono de los agricultores. La tradición sostiene que él habría intercedido para que la comunidad recibiera alimento en tiempos de necesidad.

La explicación más aceptada es la de los tornados o trombas marinas, que serían capaces de succionar peces de ríos cercanos para luego depositarlos a kilómetros de distancia, incluso sobre zonas urbanas.

En este sentido, Honduras guarda uno de los más desconcertantes y emblemáticos de América. La lluvia de peces continúa asombrando a quienes la viven y a quienes la estudian, porque realmente genera muchas preguntas. Sobre todo, porque estos peces, parecidos a sardinas, al caer están en perfecto estado ante el impacto, haciendo que una familia recolecte aproximadamente unos diez kilogramos de peces para luego vender.