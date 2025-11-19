Comienza la nueva expedición polar del país

La estación cuenta con el primer sistema de generación eléctrica multifuncional e integrado de nueva energía del país, que combina energía eólica, solar, de hidrógeno y diésel. Este sistema opera de manera estable desde hace más de ocho meses: las fuentes renovables aportan el 60% de la electricidad de la base, ahorrando 150 toneladas de combustible y reduciendo 350 toneladas de emisiones de carbono, según Wang Tao, jefe de la estación y asistente del líder de esta misión.

“Esperamos completar la construcción y optimización de la estación hacia febrero próximo. La Estación Qinling, ubicada en la región del mar de Ross, tiene gran valor para la investigación del cambio climático global debido al constante intercambio de vida marina y aguas oceánicas. Por ello, la investigación marina será su principal enfoque en el futuro”, afirmó Wang.

Durante la expedición, los científicos realizarán investigaciones multidisciplinarias para profundizar en el papel de la Antártida frente al cambio climático global. En zonas marinas clave, como las adyacentes a la península Antártica, el mar de Amundsen, el mar de Ross y la bahía Prydz, el equipo estudiará el impacto del cambio climático en el ecosistema del océano Austral mediante estudios integrados de biología, química, atmósfera, glaciares y medio marino.

El equipo también desarrollará nuevos proyectos y probará la aplicación de tecnologías y equipos fabricados en China. El país llevará a cabo su primer experimento de perforación científica en lagos subglaciales profundos del interior antártico. Con sistemas de perforación de agua caliente y fusión térmica desarrollados localmente, realizarán perforaciones limpias y muestreos a través del hielo de más de 3.000 metros de espesor, para explorar entornos y formaciones geológicas subglaciales aisladas. Los resultados respaldarán futuras investigaciones sobre vida en entornos extremos y evolución climática global.

Se prevé que el equipo de expedición regrese al país en mayo de 2026.