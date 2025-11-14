Inicio Sociedad País
Una verdadera máquina

El país que tiene al helicóptero más grande del mundo: un tamaño impresionante y dos potentes motores

Con una dimensión y peso que asombra al mundo, este helicóptero se diferencia notablemente del resto de los fabricados en cada país del planeta Tierra

Miguel Guayama
El Mil Mi-26 es un helicóptero que todos los países del mundo quisieran tener a su disposición.

Así como un avión cumple una función más que importante en el mundo de la aviación, el helicóptero es esencial desde que está en el aire, allá por 1907, cuando se intentaron los primeros vuelos y pasaron a ser claves para más de un país.

El helicóptero es tan crucial para algunas operaciones específicas, siendo un eslabón importantísimo en la industria aeroespacial.

Los helicópteros se utilizan específicamente de manera práctica y exitosa desde 1939.

Cómo medio de transporte de personas, cargas de todo tipo y misiones de rescate y militares, los helicópteros han asombrado a la humanidad con sus diseños y tamaños de los más impresionantes, construidos para distintas funciones.

Pera lo que muchos no saben, es que hay un helicóptero que rompe todos los modelos y asombra por su tamaño, convirtiéndose en el más grande del mundo.

El país en que se fabrica esta aeronave es una potencia mundial y domina los cielos con esta máquina.

helicoptero-Mil-Mi-26-pais
El Mil Mi-26 es un helic&oacute;ptero fabricado por Rusia, denominado el "coloso de los cielos".

Qué país tiene el helicóptero más grande del mundo

El helicóptero más grande del mundo es el Mil Mi-26, una poderosa máquina de enormes dimensiones, que se diseña y fábrica por Mil Moscow Helicóptero Plant en Rusia.

De acuerdo al sitio machhelicopters.com, ese país creo el coloso de los cielos como una pieza fundamental para operaciones militares, de rescate y transporte civil.

helicoptero-Mil-Mi-26-pais-aeronave-interior
El interior del Mil Mi-26 es demasiado amplio, perfecto cargas pesadas de todo tipo.

Se trata de una herramienta que se ha vuelto indispensable para el transporte de cargas pesadas y se destaca por estas características:

  • El Mil Mi-26 un helicóptero que comenzó a desarrollarse en 1970, con el propósito de crear una aeronave más potente y poder darle solución a la creciente demanda de transporte pesado a la Unión Soviética.
  • Tiene una capacidad máxima de 20 toneladas, perfectas para transportar equipo militar pesado, maquinaria industrial y realizar misiones de rescate en áreas inaccesibles.
  • Esta aeronave asombra con sus 40 metros de longitud, 8,15 metros de altura y un peso aproximado de 28,200 kilogramos.
  • Está equipado con dos motores turboeje Lotarev D-136 (cada uno es capaz de producir 11,400 caballos de fuerza).
  • Alcanza una poderosa velocidad final de 295 km por hora y una velocidad crucero de 255 km por hora.
helicoptero-Mil-Mi-26-pais-rusia
El Mil Mi-26 fabricado en Rusia, es la tentaci&oacute;n de todos los pa&iacute;ses del mundo.

El Mil Mi-26 fabricado en Rusia, es la tentación de todos los países del mundo.

