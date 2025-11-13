El país que plantó más de 350 millones de árboles en 12 horas: logró el récord del mundo

Desde el amanecer hasta el atardecer, voluntarios, estudiantes, agricultores y funcionarios participaron en la jornada. Las imágenes mostraban campos enteros del país cubiertos de personas sembrando, fila tras fila, con las manos llenas de tierra y esperanza. Al final del día, el recuento oficial del gobierno etíope fue de 353,633,660 árboles, una cifra que superó con creces el récord anterior de la India, que en 2016 había plantado unos 66 millones de árboles en 24 horas.

Etopia arboles

El país que restauró su equilibrio

Este país no solo buscaba aparecer en el libro de los Guinness, sino restaurar su equilibrio ecológico. Durante décadas, el país perdió gran parte de sus bosques debido a la tala y la expansión agrícola. De hecho, a inicios del siglo XX, más del 35 % del territorio estaba cubierto por bosques, hoy apenas queda alrededor del 4 %. El programa “Green Legacy” busca revertir esa tendencia mediante la plantación de millones de árboles a lo largo de varios años.

Los investigadores han encontrado la plantación de árboles como una herramienta eficaz para mitigar el cambio climático. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Science, si se reforestan mil millones de hectáreas de bosque, podrían eliminarse dos tercios de todas las emisiones que se han liberado en la atmósfera desde el siglo XIX como resultado de las actividades humanas (aproximadamente 300 gigatoneladas).