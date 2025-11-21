El emotivo posteo de Sebastián Villa a Daniel Vila tras la Fiesta del Campeón

En una nueva muestra de gratitud de su parte, el colombiano subió una foto de ambos. Él, con una sonrisa en el rostro, haciendo la letra "L" con su mano izquierda. Daniel Vila, a su lado, dándole un beso en la mejilla derecha.

"Gracias presi por todo. Te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra. Eres mi papá", escribió el campeón de la Copa Argentina junto a emojis de caritas llorando y corazones azules.

Qué había dicho Daniel Vila sobre Sebastián Villa

Durante la jornada de este jueves, en la previa de la Fiesta del Campeón que se desarrolló en el Bautista Gargantini, Daniel Vila habló en exclusiva con Ovación. Entre los temas que tocó, como no podía ser de otra manera, se refirió al capitán de Independiente Rivadavia.

Para comenzar, manifestó: "Fue una decisión difícil porque había mucha gente que se oponía, pero desde el primer momento sostuve que a nadie se le puede negar una segunda oportunidad. Todo el mundo tiene derecho a trabajar. No todos compartían esa decisión, pero gracias a Dios el tiempo le dio la razón a Sebastián Villa más que a mí".

vila villa 4 El capitán y el presidente de Independiente Rivadavia, con el trofeo de la Copa Argentina. Martín Pravata / Diario UNO

"Él dijo que iba a ser como el Ave Fénix, que iba a resurgir de sus cenizas. ¡Y lo hizo! Futbolísticamente es un jugador más completo del que jugaba en Boca, porque hoy es un jugador de toda la cancha. En lo personal terminó su causa judicial, donde lo absolvieron por la denuncia que tenía. También se transformó en un líder positivo para Independiente. Aprendió a ser líder, arengar a sus compañeros y llamar la atención con firmeza. Este Villa modelo 2025 que tenemos es mucho más valioso del que llegó", sentenció Daniel Vila.