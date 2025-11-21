Copa Sudamericana: la cifra millonaria que ganará Lanús si vence en la final a Atlético Mineiro

Lanús recibió 900 mil dólares solo por participar de la Copa Sudamericana y a esto hay que sumarle los importantes ingresos por los triunfos en la fase de grupos y por avanzar en cada instancia.

El “Granate”, con el mendocino Marcelino Moreno, tendrá un durísimo compromiso en el estadio Defensores del Chaco ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, torneo que ganó en el 2013 cuando era dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Entre todos los equipos que participaron de esta Copa Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repartirá un total de US$80.132.000.

Cuándo juegan y dónde ver la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2025 este sábado 22, cuando se enfrenten a partir de las 17 (hora de Argentina) en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay.

Ante 42.354 espectadores (las entradas están agotadas) el encuentro se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus y DSports.