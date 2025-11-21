Tras un día intenso, el Paso Cristo Redentor casi no registró demoras durante el feriado

paso cristo redentor paso a chile alta montaña Este viernes hubo poco tránsito en las localidades de la alta montaña, como en Las Cuevas.

Habrá que esperar para sacar conclusiones una vez que termine de pasar el flujo de viajeros hacia Chile. A la inversa, la situación ha sido completamente disímil teniendo en cuenta que el jueves cruzaron hacia Mendoza unas 2.000 personas.

Las obras en el paso a Chile

El miércoles 19 de noviembre a las 22 se había interrumpido el tránsito en la localidad de Uspallata a raíz de los trabajos que se tenían que realizar en el túnel internacional Cristo Redentor.

A partir de la medianoche arrancaron las tareas en la calzada de parte de personal de Vialidad Nacional, las cuales se extendieron hasta las 7 del día siguiente. A media mañana del jueves se informó que la circulación vehicular era normal, lo que duró poco tiempo por la cantidad de autos que se acumularon en el paso a Chile, del lado chileno.

El 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile. Por el Pehuenche, en Malargüe, también se puede atravesar la cordillera para acceder a las playas del Pacífico o a los centros comerciales de Viña del Mar o Santiago.