En la previa del fin de semana extralargo cruzaron más de 5.000 personas por el Paso Cristo Redentor y se registraron hasta 150 minutos de demora en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, para realizar los trámites. Sin embargo, este viernes la situación fue mucho más tranquila con una espera de tan sólo 40 minutos.
Tras un día intenso, el Paso Cristo Redentor casi no registró demoras durante el feriado
Hubo que esperar apenas 40 minutos para realizar los trámites en el complejo aduanero de Los Libertadores. Del lado argentino, la situación fue normal
En el predio aduanero de Roque Carranza, en Argentina, fue normal la atención ambos días.
Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, desde donde remarcaron que el tránsito vehicular ha sido mucho menor si se lo comparara con el feriado del Día de la Soberanía del año pasado, más allá de lo que sucedió la jornada anterior.
Habrá que esperar para sacar conclusiones una vez que termine de pasar el flujo de viajeros hacia Chile. A la inversa, la situación ha sido completamente disímil teniendo en cuenta que el jueves cruzaron hacia Mendoza unas 2.000 personas.
Las obras en el paso a Chile
El miércoles 19 de noviembre a las 22 se había interrumpido el tránsito en la localidad de Uspallata a raíz de los trabajos que se tenían que realizar en el túnel internacional Cristo Redentor.
A partir de la medianoche arrancaron las tareas en la calzada de parte de personal de Vialidad Nacional, las cuales se extendieron hasta las 7 del día siguiente. A media mañana del jueves se informó que la circulación vehicular era normal, lo que duró poco tiempo por la cantidad de autos que se acumularon en el paso a Chile, del lado chileno.
El 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile. Por el Pehuenche, en Malargüe, también se puede atravesar la cordillera para acceder a las playas del Pacífico o a los centros comerciales de Viña del Mar o Santiago.