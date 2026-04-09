Confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor a partir de este viernes y hasta nuevo aviso

El pronóstico para los próximos días anticipa condiciones complejas en la alta montaña. Este viernes se esperan lluvias y nieve durante la tarde y nevadas durante la noche, con una mínima de -5°C y una máxima de 3°C.

El sábado continuarán las nevadas por la mañana y el cielo permanecerá nublado durante la tarde, con temperaturas que irán de -6°C a 5°C. Recién el domingo se espera un día soleado, con mínima de -4°C y máxima de 6°C.