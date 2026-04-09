El Paso Cristo Redentor cerrará este viernes a partir de las 16 hasta nuevo aviso, con corte previo en Uspallata desde las 14, debido a un frente de inestabilidad en alta montaña que compromete la transitabilidad del paso.
Confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor a partir de este viernes y hasta nuevo aviso
El cierre regirá desde las 16 en el paso a Chile. El sábado habrá nevadas y recién el domingo se espera cielo despejado
El pronóstico para los próximos días anticipa condiciones complejas en la alta montaña. Este viernes se esperan lluvias y nieve durante la tarde y nevadas durante la noche, con una mínima de -5°C y una máxima de 3°C.
El sábado continuarán las nevadas por la mañana y el cielo permanecerá nublado durante la tarde, con temperaturas que irán de -6°C a 5°C. Recién el domingo se espera un día soleado, con mínima de -4°C y máxima de 6°C.
Para la semana siguiente, el lunes y el martes habrán días parcialmente nublados con temperaturas de entre -2°C y 5°C.
El miércoles volverá el frío con mínima de -6°C y máxima de 6°C bajo cielos parcialmente nublados.
Quienes tengan previsto cruzar a Chile deberán consultar el estado del paso antes de partir y estar atentos a las novedades de Vialidad Nacional.