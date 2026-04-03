Por el fin de semana largo más de 10.000 personas cruzaron a Chile y no hubo demoras en el paso

aduana los libertadores paso a chile No hay demoras este fin de semana largo en la aduana Los Libertadores, en Chile.

El tiempo para el fin de semana en el Paso Cristo Redentor

El pronóstico anticipa buenas condiciones en el Paso Cristo Redentor durante todo el fin de semana largo. Según el reporte extendido, se esperan días de sol, sin indicios de lluvias o tormentas y con buena visibilidad en la zona del paso.

Como es de costumbre hará frío en alta montaña, con máximas que irán bajando de los 11° a los 5° hacia el lunes, mientras que las mínimas estarán bajo cero durante todos los días, con valores que pueden llegar hasta los -5°. También se prevé presencia de viento, con ráfagas variables.

El buen tiempo también favorece a que el tránsito se mantenga fluido, sin nevadas ni eventos que compliquen el cruce al menos hasta el inicio de la próxima semana.

Cambio de huso horario en Chile

Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que a partir del domingo 5 de abril Chile aplicará un cambio de huso horario, por lo que quedará con una hora menos de diferencia respecto de Argentina.

Según el comunicado oficial, la medida no afectará el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor que continuará habilitado las 24 horas. De todos modos, recomendaron a quienes viajen tener en cuenta esta modificación para organizar los horarios de cruce y regreso.