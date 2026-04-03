Más de 10 mil mendocinos ya cruzaron a Chile en lo que va del fin de semana largo de Semana Santa, que este año se extendió por el feriado del 2 de abril. Entre el miércoles y hasta las 20 del jueves salieron 10.698 personas por el Paso Internacional Cristo Redentor.
Por el fin de semana largo más de 10.000 personas cruzaron a Chile y no hubo demoras en el paso
Aunque en menor proporción, también llegaron viajeros a Mendoza: 6.000 personas cruzaron hacia la provincia por el Cristo Redentor por Semana Santa
En sentido contrario, también fueron muchos los viajeros que entraron a Mendoza: 6.614 personas ingresaron desde Chile en el mismo período. Es decir que el turismo ha sido ida y vuelta tanto desde el vecino país como desde Mendoza, aunque hubo mayor cantidad de egresos que de ingresos.
Lo que se destaca en este fin de semana largo es la fluidez del tránsito. A diferencia de otros feriados, no se registraron demoras ni las habituales filas de vehículos en el complejo Los Libertadores, y no se ha producido estancamiento de autos y colectivos hasta el momento.
El tiempo para el fin de semana en el Paso Cristo Redentor
El pronóstico anticipa buenas condiciones en el Paso Cristo Redentor durante todo el fin de semana largo. Según el reporte extendido, se esperan días de sol, sin indicios de lluvias o tormentas y con buena visibilidad en la zona del paso.
Como es de costumbre hará frío en alta montaña, con máximas que irán bajando de los 11° a los 5° hacia el lunes, mientras que las mínimas estarán bajo cero durante todos los días, con valores que pueden llegar hasta los -5°. También se prevé presencia de viento, con ráfagas variables.
El buen tiempo también favorece a que el tránsito se mantenga fluido, sin nevadas ni eventos que compliquen el cruce al menos hasta el inicio de la próxima semana.
Cambio de huso horario en Chile
Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que a partir del domingo 5 de abril Chile aplicará un cambio de huso horario, por lo que quedará con una hora menos de diferencia respecto de Argentina.
Según el comunicado oficial, la medida no afectará el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor que continuará habilitado las 24 horas. De todos modos, recomendaron a quienes viajen tener en cuenta esta modificación para organizar los horarios de cruce y regreso.