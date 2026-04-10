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Cancelaron el cierre del Paso Cristo Redentor por mejoras en las condiciones del tiempo

Las autoridades del Paso Cristo Redentor confirmaron que el tránsito desde y hacia Chile no se interrumpirá este viernes como había sido anunciado

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Por cambios en las condiciones del tiempo, confirmaron que el Paso Cristo Redentor permanecerá habilitado. Imagen ilustrativa.

Por cambios en las condiciones del tiempo, confirmaron que el Paso Cristo Redentor permanecerá habilitado. Imagen ilustrativa.

Por el ingreso de un sistema que podría provocar inestabilidad en varias zonas de la provincia, el Paso Cristo Redentor había anunciado un cierre preventivo desde este viernes, el cual fue cancelado debido a que cambiaron las condiciones del tiempo.

Por medio de un comunicado, el coordinador argentino Justo José Báscolo, informó que el paso a Chile permanecerá abierto durante este viernes ya que el frente que se espera que ingrese en la noche no afectaría la alta montaña.

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El Paso Cristo Redentor estar&aacute; habilitado las 24 horas para todo tipo de veh&iacute;culos. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor estará habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

"El Paso Cristo Redentor se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña, lo que permite una transitabilidad segura", indicó el escrito.

El Paso Cristo Redentor habilitado

Debido a este cambio, el paso a Chile permanecerá habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos durante el fin de semana.

En caso que las condiciones del tiempo y los pronósticos vuelvan a cambiar, las autoridades del Paso Cristo Redentor volverán a informar las condiciones del cruce internacional.

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