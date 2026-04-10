Cancelaron el cierre del Paso Cristo Redentor por mejoras en las condiciones del tiempo

Por medio de un comunicado, el coordinador argentino Justo José Báscolo, informó que el paso a Chile permanecerá abierto durante este viernes ya que el frente que se espera que ingrese en la noche no afectaría la alta montaña.

los libertadores alta montaña paso cristo redentor paso a chile El Paso Cristo Redentor estará habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

"El Paso Cristo Redentor se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña, lo que permite una transitabilidad segura", indicó el escrito.