Por el ingreso de un sistema que podría provocar inestabilidad en varias zonas de la provincia, el Paso Cristo Redentor había anunciado un cierre preventivo desde este viernes, el cual fue cancelado debido a que cambiaron las condiciones del tiempo.
Cancelaron el cierre del Paso Cristo Redentor por mejoras en las condiciones del tiempo
Las autoridades del Paso Cristo Redentor confirmaron que el tránsito desde y hacia Chile no se interrumpirá este viernes como había sido anunciado
Por medio de un comunicado, el coordinador argentino Justo José Báscolo, informó que el paso a Chile permanecerá abierto durante este viernes ya que el frente que se espera que ingrese en la noche no afectaría la alta montaña.
"El Paso Cristo Redentor se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña, lo que permite una transitabilidad segura", indicó el escrito.
El Paso Cristo Redentor habilitado
Debido a este cambio, el paso a Chile permanecerá habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos durante el fin de semana.
En caso que las condiciones del tiempo y los pronósticos vuelvan a cambiar, las autoridades del Paso Cristo Redentor volverán a informar las condiciones del cruce internacional.