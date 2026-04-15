El ministro de Gobierno, Natalio Mema, se reunió este miércoles con el embajador de Chile, Gonzalo Uriarte, con las mejoras que urge el Paso Cristo Redentor como tema excluyente. La reunión se concentró en simplificar controles para superar las históricas demoras en el cruce hacia y desde el vecino país.
Agilizar el Paso Cristo Redentor: el ministro Natalio Mema analizó mejoras con el embajador de Chile
Mema y el embajador de Chile coincidieron en "eliminar la duplicación de controles" para agilizar el tránsito por el Paso Cristo Redentor
Para Mema fue un encuentro "fructífero". El funcionario provincial abordó con el diplomático chileno el diagnóstico de los problemas para quienes atraviesan el paso internacional, y en la necesidad de optimizar la infraestructura existente y elaborar propuestas para optimizar el transporte de cargas.
Ambos coincidieron en que la infraestructura actual se encuentra superada por la demanda, por lo cual la prioridad absoluta será simplificar los procesos administrativos y eliminar la burocracia innecesaria que ralentiza el tránsito en la cordillera a través del Paso Cristo Redentor, por el cual sólo durante Semana Santa pasaron más de 10.000 personas.
Según señaló Mema en su cuenta de X luego del encuentro con el embajador de Chile "coincidimos en la necesidad de simplificar procesos, eliminar la duplicación de controles y avanzar hacia un sistema fronterizo más ágil y moderno".
Paso fronterizo con Chile: "Alternativas concretas"
Un objetivo reconocido es avanzar hacia un sistema de control integrado, donde la información se comparta en tiempo real entre las aduanas de ambos países, para evitar que los transportistas y particulares deban replicar trámites idénticos en ambos lados de la frontera.
"Junto al gobierno nacional, la Provincia se involucra con propuestas para mejorar el transporte de cargas y optimizar la infraestructura en pasos clave como Horcones. Aportamos alternativas concretas a problemas de larga data", amplió Mema, respecto a la digitalización de servicios y la creación de áreas que descongestionen los puntos críticos.
Ambas partes saben que modernizar y agilizar el sistema fronterizo entre Argentina y Chile a través del paso Cristo Redentor requiere de planes de inversión y mantenimiento para para que se mantenga operativo la mayor cantidad de tiempo posible, incluso bajo condiciones climáticas adversas, mediante el uso de tecnología y maquinaria de avanzada.
El embajador Uriarte, por su parte, mostró una gran apertura hacia la visión de una frontera "ágil y moderna". Por eso, se acordó determinar un cronograma de reuniones técnicas entre los organismos de control de ambos países para avanzar en la concreción de las propuestas.