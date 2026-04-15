Agilizar el Paso Cristo Redentor: el ministro Natalio Mema analizó mejoras con el embajador de Chile

Paso Cristo Redentor - Chile - Horcones Entre la alta demanda de algunas fechas y la falta de controles ágiles en Horcones, cruzar el Paso Cristo Redentor hacia Chile suele ser una odisea. Foto: Gobierno de Chile

Según señaló Mema en su cuenta de X luego del encuentro con el embajador de Chile "coincidimos en la necesidad de simplificar procesos, eliminar la duplicación de controles y avanzar hacia un sistema fronterizo más ágil y moderno".

Paso fronterizo con Chile: "Alternativas concretas"

Un objetivo reconocido es avanzar hacia un sistema de control integrado, donde la información se comparta en tiempo real entre las aduanas de ambos países, para evitar que los transportistas y particulares deban replicar trámites idénticos en ambos lados de la frontera.

"Junto al gobierno nacional, la Provincia se involucra con propuestas para mejorar el transporte de cargas y optimizar la infraestructura en pasos clave como Horcones. Aportamos alternativas concretas a problemas de larga data", amplió Mema, respecto a la digitalización de servicios y la creación de áreas que descongestionen los puntos críticos.

Ambas partes saben que modernizar y agilizar el sistema fronterizo entre Argentina y Chile a través del paso Cristo Redentor requiere de planes de inversión y mantenimiento para para que se mantenga operativo la mayor cantidad de tiempo posible, incluso bajo condiciones climáticas adversas, mediante el uso de tecnología y maquinaria de avanzada.

El embajador Uriarte, por su parte, mostró una gran apertura hacia la visión de una frontera "ágil y moderna". Por eso, se acordó determinar un cronograma de reuniones técnicas entre los organismos de control de ambos países para avanzar en la concreción de las propuestas.