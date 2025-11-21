Por qué hay que cubrir las ventanas con papel aluminio si quieres una casa fresca y sin calor

Truco anti calor: usar papel aluminio para enfriar la casa

El papel aluminio es un material altamente reflectante. Cuando se coloca sobre la ventana con el lado brillante hacia afuera, refleja hasta el 95% del calor solar y en lugar de que el sol caliente el vidrio, el calor rebota hacia afuera.

En este sentido, bloquea la radiación ultravioleta e infrarroja, evitando que la energía del sol entre y aumente la temperatura del ambiente. Y por supuesto, mantiene la casa más fresca durante todo el día, inclusive cuando el sol da directo a la ventana por horas.

Cómo colocar el papel aluminio para que realmente funcione

poner papel aluminio en la ventana Para una casa fresca solo necesitas poner papel aluminio en las ventanas.

La forma correcta para que este truco sea efectivo es poner el lado brillante del papel aluminio hacia afuera. Debes pegar al vidrio o sobre la persiana, cuanto más cerca esté del vidrio, mejor bloquea la radiación.

Podés pegarlo con cinta de papel o cinta transparente para que cubra bien toda la superficie. Este truco es ideal para ventanas orientadas al este y oeste; sobre todo si vivís en un departamento sin aire acondicionado, tenés ventanas grandes sin cortinas térmicas, no quieres gastar en láminas solares o blackouts, la ventana recibe sol directo muchas horas o estás en plena ola de calor y necesitas enfriar rápido.

El papel aluminio es barato, se consigue en cualquier supermercado y se puede reutilizar varias veces si se coloca con cuidado. Es una solución ideal para quienes buscan enfriar la casa de inmediato sin grandes inversiones.