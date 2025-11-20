Cómo hacer un gorro de baño para secarte el pelo: con un truco de hilos

Un truco y algo más: cuáles son los beneficios de la costura
Casi todas las tareas y actividades manuales requieren de una concentración particular y una atención que termina siendo muy beneficiosa para la salud en general.
La costura, como otras tareas de casa similares, favorecen el desarrollo cognitivo y mejoran ciertas destrezas fundamentales, sobre todo para las personas mayores. Antes de comenzar a coser, es importante buscar algún truco de hilos o tutorial y empezar por proyectos simples.
- La costura en casa estimula la creatividad. La búsqueda de nuevos proyectos y posibilidades de costura favorecen la imaginación.
- Este tipo de actividades de casa nos permiten manejar las emociones, mejorar la relajación, disminuyen los niveles de ansiedad y estrés, así como permiten la expresión de emociones positivas y mejoran el autoestima.
- La costura es muy buena para la memoria, la concentración, la organización mental, la percepción espacial y las funciones ejecutivas.
- A nivel físico, es una actividad muy buena para la motricidad de las manos y la coordinación entre manos y ojos. Todo truco de hilos puede potenciar tu manejo de las manos y mejorar tu bienestar general.
Paso a paso y con un truco: cómo coser un gorro para el baño usando una toalla
La mayoría de las personas se secan el pelo con la misma toalla de baño. No existe ningún problema en eso, aunque puede mojarse mucho el toallón y no secar correctamente el pelo. Con un truco de costura, puedes crear un gorro de baño para secar tu cabello.
Para este truco vas a necesitar una toalla nueva, unas tijeras, hilo, aguja, máquina de coser, regla y un botón. A continuación te comparto el paso a paso de este truco y un video para que puedas seguirlo mejor.
- Para comenzar con este truco de costura, coloca la toalla de baño sobre la mesa de trabajo, tal como se ve en el video.
- Dobla la toalla de baño en diagonal como se muestra en el tutorial.
- Recorta la toalla justo por la línea media.
- Enfrenta los triángulos uniendo las costura laterales y superiores de la toalla de baño.
- Con ayuda de un plato, recorta los bordes para dar una forma redondeada a la toalla de pelo.
- Cose los bordes sin costura realizando una costura recta.
- Voltea el gorro de baño y coloca un botón en la parte ancha, justo donde se unen ambas telas. En la punta cose un cordón u ojal para enganchar el botón.