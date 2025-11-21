Por suerte, existe un truco simple y eficaz con un ingrediente que ha ganado popularidad entre chefs y amantes de la cocina. Este método no solo mejora la textura, sino que convierte unas simples papas caseras en una versión crujiente y dorada, al estilo de los mejores restaurantes.

Sin usar vinagre: el efectivo truco para que las papas fritas queden crujientes

Este truco con maicena se ha vuelto uno de los favoritos entre quienes buscan unas papas fritas bien crujientes sin complicarse demasiado. La maicena actúa como un recubrimiento ligero que ayuda a absorber la humedad de la superficie, creando una costra dorada y crocante al entrar en contacto con el aceite caliente.