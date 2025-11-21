Luciano Paredes, el primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera

Gimnasia y Esgrima trabaja en el armado del plantel para su ingreso a Primera División y confirmó su primer refuerzo al acordar la llegada de Luciano Paredes.
El Lobo se aseguró el pase del defensor del Deportivo Maipú, quien llegará a préstamo con opción de compra y será presentado el próximo martes 25 para luego ponerse a las órdenes del DT Ariel Broggi.
Luciano Paredes es rosarino, tiene 23 años y llegó al Cruzado desde Talleres de Córdoba para acumular 89 partidos oficiales en el conjunto de calle Vergara, en lo que marcó 3 goles.
Con 34 partidos en la última temporada de la Primera Nacional, el lateral derecho se ganó esta gran oportunidad de saltar a la máxima categoría del fútbol argentino.
La llegada de Paredes se suma a otra buena noticia que tuvieron esta semana los hinchas de Gimnasia y Esgrima al confirmarse la continuidad de Nicolás Ferreyra, uno de los goleadores con 9 conquistas en el título de la Primera Nacional.
El Lobo hará uso de la opción y el delantero cordobés estará en el plantel para el 2026.