Luciano Paredes, el primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera

Con 34 partidos en la última temporada de la Primera Nacional, el lateral derecho se ganó esta gran oportunidad de saltar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Lobo arma el plantel para jugar en Primera

La llegada de Paredes se suma a otra buena noticia que tuvieron esta semana los hinchas de Gimnasia y Esgrima al confirmarse la continuidad de Nicolás Ferreyra, uno de los goleadores con 9 conquistas en el título de la Primera Nacional.

El Lobo hará uso de la opción y el delantero cordobés estará en el plantel para el 2026.