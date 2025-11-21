Inicio Ovación Fútbol Juan Sebastián Verón
El dardo que recibió Juan Sebastián Verón del presidente de otro equipo de Primera

Juan Sebastián Verón, mandamás de Estudiantes de La Plata, fue blanco de críticas tras el posteo del Pincha sobre la coronación de Rosario Central

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juan Sebastián Verón fue blanco de críticas tras el posteo de Estudiantes.

El título de Rosario Central, reconocido y galardonado como Campeón de Liga 2025, desató una brutal guerra dirigencial en la Asociación del Fútbol Argentino. La polémica creció (aún más) cuando Estudiantes de La Plata emitió un comunicado negando que hubo una votación unánime.

Pero esto no terminó ahí. Nicolás Russo, presidente de Lanús y Vocal del Comité Ejecutivo de AFA, salió al cruce y apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón, mandamás del Pincha, acusando al club platense de contradecirse públicamente y reclamándole a la Brujita mayor participación en las reuniones.

Posteo Estudiantes sobre el título de Rosario Central

Los dardos contra Juan Sebastián Verón

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", fue el escrito del Pincha que causó revuelo en las redes.

Como cosecuencia, además de Pablo Toviggino quien respondió por las redes sociales, quien apuntó contra Juan Sebastián Verón fue Nicolás Russo.

El presidente de Lanús y Vocal del Comité Ejecutivo de AFA, habló ante los micrófonos de TyC Sports desde Asunción, donde el Granate jugará este sábado, ante Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana.

Para comenzar, el directivo expresó: "Digo que estas decisiones, siempre que sean para bien de los clubes, hay que aceptarlas. Todos los clubes salieron a apoyar, salvo a Estudiantes. El problema de Estudiantes... Yo no tengo nada ni con Verón y con Caiella soy amigo. Es un problema que viene de hace años".

A la hora de profundizar su postura, Russo soltó: "Yo hacía tres años que no era dirigente, pero ya lo decía antes. Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón dice otra. No por este tema, sino por temas que ya pasaban en mi anterior gestión".

Por último, al ser consultado sobre si hay instituciones que sientan temor con respecto al a figura de Chiqui Tapia, sentenció: "Yo le planteé en la reunión de Liga que tenemos que mejorar los ingresos de la TV. Yo creo que Verón debe participar de las reuniones de la Liga, venir y hablar ahí en la reunión".

