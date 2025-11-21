El dardo que recibió Juan Sebastián Verón del presidente de otro equipo de Primera

Como cosecuencia, además de Pablo Toviggino quien respondió por las redes sociales, quien apuntó contra Juan Sebastián Verón fue Nicolás Russo.

El presidente de Lanús y Vocal del Comité Ejecutivo de AFA, habló ante los micrófonos de TyC Sports desde Asunción, donde el Granate jugará este sábado, ante Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana.

Para comenzar, el directivo expresó: "Digo que estas decisiones, siempre que sean para bien de los clubes, hay que aceptarlas. Todos los clubes salieron a apoyar, salvo a Estudiantes. El problema de Estudiantes... Yo no tengo nada ni con Verón y con Caiella soy amigo. Es un problema que viene de hace años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1991920868415664606&partner=&hide_thread=false "Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón después dice otra. Yo creo que Verón debe participar de las reuniones de la Liga y hablar ahí", la palabra del presidente de Lanús, en un mano a mano en TyC Sports. pic.twitter.com/VqQRAWKjDl — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2025

A la hora de profundizar su postura, Russo soltó: "Yo hacía tres años que no era dirigente, pero ya lo decía antes. Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón dice otra. No por este tema, sino por temas que ya pasaban en mi anterior gestión".

Por último, al ser consultado sobre si hay instituciones que sientan temor con respecto al a figura de Chiqui Tapia, sentenció: "Yo le planteé en la reunión de Liga que tenemos que mejorar los ingresos de la TV. Yo creo que Verón debe participar de las reuniones de la Liga, venir y hablar ahí en la reunión".