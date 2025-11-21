Cuándo juega el Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Cincinnati por la semifinal del Este en la MLS

Mascherano alineará a su once titular en el que además de Messi y De Paul están los argentinos Rocco Rios-Novo, Tadeo Allende y Baltasar Rodríguez, mientras que en el banco tendrá a Oscar Ustari, Chelo Weigandt y Mateo Silvetti.

Inter Miami vs. Cincinnati FC: día, hora y TV

Inter Miami, tercero en la temporada regular, avanzó a semifinales tras eliminar a Nashville en tres partidos y Cincinnati, segundo en la temporada, llegó tras superar a Columbus Crew también en tres encuentros.

El encuentro será este domingo 24 a las 19 hora argentina, con TV por Apple TV+ y el ganador jugará contra el vencedor del otro duelo del domingo 24 (a las 21.45) entre Filadelfia y New York City FC.

En el Oeste, este sábado Vancouver Whitecaps jugará con Los Ángeles FC y el martes 25 será el encuentro entre San Diego y Minnesota.