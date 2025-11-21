Con gran éxito se realizó la tercera edición del Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden, organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran junto a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Reunió a más de un centenar de empresarias, emprendedoras, líderes del sector privado y representantes institucionales de toda la región.
Mujeres que deciden, un foro que reunió a más de un centenar de empresarias y líderes del sector privado
El encuentro de mujeres destacadas se desarrolló en el Hotel Sheraton. En representación del Grupo América Interior asistió la gerente editorial Paola Piquer
La jornada se desarrolló en el Hotel Sheraton y contó con el apoyo de Grupo Huentala, Sitio Andino, Impulsa Mendoza, Medias Elemento, FM Una, Diario UNO y Sandra Marzzan.
Un encuentro para impulsar decisiones y transformar realidades
El evento comenzó con palabras de bienvenida del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien destacó el rol de las mujeres en el desarrollo económico regional, luego dio paso a Julia Echegaray, presidenta de mujeres que inspiran, para valorizar y poner en agenda la importancia de estos eventos para el crecimiento profesional.
A lo largo de la mañana del jueves, se desarrollaron cuatro paneles temáticos que abordaron los principales desafíos y oportunidades del ecosistema productivo:
1. Instituciones comprometidas con el desarrollo regional de negocios
Con la participación de Nadia Barrozo (Fundación Naumann), Patricia Giménez (Pro Mendoza), Ronit Camsen (Grupo Huentala) y Paola Piquer (gerente editorial de Grupo América Interior).
2. Finanzas – Actividad Interactiva
Exposición a cargo de las economistas Paula Cohen y Sofía Raich, quienes brindaron herramientas financieras aplicadas a la toma de decisiones, acompañadas por una dinámica participativa con el público.
3. Minería y Energía
Panel integrado por Valentina Moya (Finning), Camila Salcedo (Derecho Minero y Ambiental) y Paola Gonella (Colegio de Agrimensura), con la moderación de Telma Otero y Roberto Valderrama, de People In Mind Chile.
4. Fintech – IA – Finanzas
Con la presencia de Marcela Ruiz Díaz (Poder Judicial de Mendoza), Antonella Córdoba (Fiscalía de San Luis) y Jimena Politino (especialista en finanzas), quienes analizaron el impacto de la tecnología y la innovación en el futuro empresarial.
Networking, alianzas estratégicas y sorteos
Uno de los momentos destacados fue la firma del convenio entre la Fundación Mujeres que Inspiran y People In Mind Chile, fortaleciendo la cooperación internacional para promover proyectos de desarrollo y liderazgo femenino.
Luego se realizó la actividad de Negocios y Networking In Place, donde las asistentes pudieron generar conexiones, explorar oportunidades, presentar sus proyectos e irse con una sonrisa en la cara.
El cierre incluyó sorteos especiales a cargo de People In Mind y Sandra Marzzan.
La jornada concluyó con las palabras de Nadia Barrozo, quien subrayó la importancia de seguir impulsando espacios que fomenten la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y la construcción de un futuro más equitativo.