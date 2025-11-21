Mujeres que deciden, un foro que reunió a más de un centenar de empresarias y líderes del sector privado

ulpiano suarez mujeres que deciden El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue invitado al encuentro de mujeres en el Hotel Sheraton. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

A lo largo de la mañana del jueves, se desarrollaron cuatro paneles temáticos que abordaron los principales desafíos y oportunidades del ecosistema productivo:

1. Instituciones comprometidas con el desarrollo regional de negocios

Con la participación de Nadia Barrozo (Fundación Naumann), Patricia Giménez (Pro Mendoza), Ronit Camsen (Grupo Huentala) y Paola Piquer (gerente editorial de Grupo América Interior).

2. Finanzas – Actividad Interactiva

Exposición a cargo de las economistas Paula Cohen y Sofía Raich, quienes brindaron herramientas financieras aplicadas a la toma de decisiones, acompañadas por una dinámica participativa con el público.

3. Minería y Energía

Panel integrado por Valentina Moya (Finning), Camila Salcedo (Derecho Minero y Ambiental) y Paola Gonella (Colegio de Agrimensura), con la moderación de Telma Otero y Roberto Valderrama, de People In Mind Chile.

4. Fintech – IA – Finanzas

Con la presencia de Marcela Ruiz Díaz (Poder Judicial de Mendoza), Antonella Córdoba (Fiscalía de San Luis) y Jimena Politino (especialista en finanzas), quienes analizaron el impacto de la tecnología y la innovación en el futuro empresarial.

foro mujeres que deciden Julia Echegaray (Fundación Mujeres que inspiran), Nadia Barrozo (Fundación Friedrich Nauman), Patricia Giménez (Pro Mendoza), Ronit Camsen (Hotel Huentala) y Paola Piquer (Grupo América Interior). Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Networking, alianzas estratégicas y sorteos

Uno de los momentos destacados fue la firma del convenio entre la Fundación Mujeres que Inspiran y People In Mind Chile, fortaleciendo la cooperación internacional para promover proyectos de desarrollo y liderazgo femenino.

Luego se realizó la actividad de Negocios y Networking In Place, donde las asistentes pudieron generar conexiones, explorar oportunidades, presentar sus proyectos e irse con una sonrisa en la cara.

El cierre incluyó sorteos especiales a cargo de People In Mind y Sandra Marzzan.

La jornada concluyó con las palabras de Nadia Barrozo, quien subrayó la importancia de seguir impulsando espacios que fomenten la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y la construcción de un futuro más equitativo.