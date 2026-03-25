Mujeres increíbles que no salen en los libros de historia y que deberías conocer

A lo largo de la historia, muchas mujeres no pudieron gozar del crédito que les correspondía por haber escrito un libro o por haber realizado algún descubrimiento.
En esta ocasión te mencionaremos el caso de 6 mujeres que realizaron aportes muy importantes para la historia mundial y que no suelen aparecen en libros y manuales escolares.
¿Qué mujeres son importantes para la historia y no aparecen los libros y manuales escolares?
CECILIA PAYNE
Fue una astrónoma y astrofísica anglo-estadounidense. En 1925, descubrió que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio.
KATHERINE JOHNSON
Fue una pieza clave para realizar los cálculos de física y matemática que permitieron la llegada del Apolo 11 a la Luna. Con el correr de los años su historia empezó a cobrar protagonismo, llegando a la pantalla grande en "Talentos ocultos".
NELLIE BLY
Fue la primera reportera de periodismo de investigación y dio la vuelta al mundo en 72 días. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Cochran y reportó hechos históricos muy importantes, como los eventos de la convención de 1913 a favor del sufragio femenino.
ANNA CONNELLY
Ella fue la inventora del predecesor de la moderna escalera de incendios al aire libre; su invento salvó vidas y lo convirtió en un componente de seguridad en los edificios modernos.
GRACE HOPPER
Desde muy pequeña demostró aptitudes para las ciencias y la matemática. Ideó una herramienta de traducción de código que permitió que la programación fuera accesible a las masas.
MARIE THARP
Junto con Bruce Heezen creó el primer mapa del fondo del oceáno. El descubrimiento de la dorsal mesoatlántica por parte de Tharp provocó un cambio de paradigma en las ciencias de la Tierra que condujo a la aceptación de las teorías de las placas tectónicas y la deriva continental.