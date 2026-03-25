Mujeres increíbles que no salen en los libros de historia y que deberías conocer

Fue una astrónoma y astrofísica anglo-estadounidense. En 1925, descubrió que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio.

KATHERINE JOHNSON

Fue una pieza clave para realizar los cálculos de física y matemática que permitieron la llegada del Apolo 11 a la Luna. Con el correr de los años su historia empezó a cobrar protagonismo, llegando a la pantalla grande en "Talentos ocultos".

Katherine Johnson Katherine Johnson y el elenco de la película "Talentos ocultos".

NELLIE BLY

Fue la primera reportera de periodismo de investigación y dio la vuelta al mundo en 72 días. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Cochran y reportó hechos históricos muy importantes, como los eventos de la convención de 1913 a favor del sufragio femenino.

ANNA CONNELLY

Ella fue la inventora del predecesor de la moderna escalera de incendios al aire libre; su invento salvó vidas y lo convirtió en un componente de seguridad en los edificios modernos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/loretahur/status/1826863744569188765&partner=&hide_thread=false #TalDíaComoHoy en 1887, Anna Connelly pantenta la escalera de incendios. Estas estructuras metálicas adosadas a multitud de edificios y que forman parte del paisaje urbano de ciudades como NY se extendieron con rapidez, permitiendo a miles de personas escapar de emergencias. pic.twitter.com/yWV7tTKEsM — Lorena Fernández Álvarez (@loretahur) August 23, 2024

GRACE HOPPER

Desde muy pequeña demostró aptitudes para las ciencias y la matemática. Ideó una herramienta de traducción de código que permitió que la programación fuera accesible a las masas.

MARIE THARP

Junto con Bruce Heezen creó el primer mapa del fondo del oceáno. El descubrimiento de la dorsal mesoatlántica por parte de Tharp provocó un cambio de paradigma en las ciencias de la Tierra que condujo a la aceptación de las teorías de las placas tectónicas y la deriva continental.