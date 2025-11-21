¿Cuándo es necesario cambiar las zapatillas de running?

zapatillas-ruido2 Es importante verificar el estado de las suelas de las zapatillas después de un tiempo.

La regla de oro: el límite de kilometraje

Una de las recomendaciones más citadas en el mundo deportivo establece una cifra clave para revisar a fondo tu calzado. La doctora Marta Molina, traumatóloga del Hospital Vithas Valencia Consuelo, sugiere que a partir de los 700 kilómetros recorridos, es hora de plantearse el reemplazo. Así lo publicó el sitio ABC.

Este consejo se alinea con la famosa "regla de las 300-500 millas" (que equivale aproximadamente entre 500 y 900 kilómetros). Esta pauta se popularizó tras un estudio realizado en 1985 que analizó la capacidad de amortiguación del calzado. El estudio demostró que las zapatillas perdían cerca del 30% de su capacidad de absorción de impacto al alcanzar las 500 millas (unos 800 km).