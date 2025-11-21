Es una pregunta recurrente para todo corredor u runner: ¿existe un momento exacto para decirle adiós a esas zapatillas que tanto te han acompañado? La respuesta no proviene de una ciencia exacta, pero los expertos y la info acumulada y compartida en la comunidad del running ofrecen pautas muy claras para evitar que el desgaste termine en lesión (muchas veces crónica).
¿Cuándo es necesario cambiar las zapatillas de running?
Existen ciertos límites a tener en cuenta y evitar molestias, dolores e incluso lesiones por no renovar el calzado para correr a tiempo
La regla de oro: el límite de kilometraje
Una de las recomendaciones más citadas en el mundo deportivo establece una cifra clave para revisar a fondo tu calzado. La doctora Marta Molina, traumatóloga del Hospital Vithas Valencia Consuelo, sugiere que a partir de los 700 kilómetros recorridos, es hora de plantearse el reemplazo. Así lo publicó el sitio ABC.
Este consejo se alinea con la famosa "regla de las 300-500 millas" (que equivale aproximadamente entre 500 y 900 kilómetros). Esta pauta se popularizó tras un estudio realizado en 1985 que analizó la capacidad de amortiguación del calzado. El estudio demostró que las zapatillas perdían cerca del 30% de su capacidad de absorción de impacto al alcanzar las 500 millas (unos 800 km).
Si bien los materiales han evolucionado mucho en las últimas cuatro décadas, lo que podría alargar la vida útil, es un hecho que incluso los modelos de alta gama con máxima reactividad pierden eficiencia de forma más rápida.
Cinco señales para comprar nuevas zapatillas de running
Más allá de llevar un registro estricto de kilómetros, tu cuerpo y tus zapatillas te envían señales directas de que han cumplido su ciclo. La marca Nike, un referente en el sector, identifica cinco puntos de alarma que todo corredor debe monitorear:
- Suela desgastada y asimétrica. Observa la parte inferior y los laterales. Un desgaste muy marcado, especialmente si una zapatilla se gasta más que la otra, puede desequilibrar tu zancada y alterar tu pisada, lo que es una vía directa hacia el dolor y posibles lesiones.
- Amortiguación "plana". La mediasuela, diseñada para absorber el impacto de cada paso, se va comprimiendo con el uso. Si sientes que la zapatilla ya no tiene muelle o, al presionar la mediasuela con el dedo, la notas dura y sin elasticidad, su capacidad protectora se ha agotado.
- El factor tiempo. Si eres de los que no usa apps para medir distancias, el tiempo es tu mejor indicador. Para un corredor ocasional o moderado, la vida útil puede oscilar entre 3 meses y 1 año. Si entrenas de forma intensa o para larga distancia, la duración será menor.
- Aparición de dolores. Presta mucha atención si sientes molestias inexplicables en rodillas, tobillos, caderas o incluso la zona lumbar y el cuello. El calzado gastado altera la biomecánica del cuerpo, y el dolor suele ser la primera protesta de tus articulaciones.
- Pérdida de comodidad y eficiencia. Si de repente te sientes más cansado, la carrera se vuelve incómoda o notas que las zapatillas ya no te "impulsan" como antes, es probable que la eficiencia de los materiales haya caído.