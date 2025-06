Luciano Paredes contó la dificultad de jugar con nieve para el Deportivo Maipú: "Al principio no sentía los pies"

El cotejo estuvo desdibujado por momentos por la adversidad del clima. Para Luciano Paredes no fue la excusa de la derrota del Deportivo Maipú: "Al principio no sentía los pies, en el segundo tiempo también pasó. Pero no hay excusas para no mostrar la cara que veníamos mostrando desde el juego, desde el último pase, así que estamos con bronca".

Embed - Luciano Paredes contó cómo fue jugar con intenso frío para el Deportivo Maipú

El partido pudo haber sido para cualquiera pero el gol de otro partido de Jorge Ferrero, desde mitad de cancha, fue el que terminó de sentenciar la historia. "Fue una jugada rápida. Ellos no tuvieron situaciones claras de gol, nosotros por ahí sí intentamos pero no tuvimos tantas claras. Hay que seguir trabajando en la semana para sacar esto adelante".

El nuevo DT

Alexis Matteo debutó con derrota en su rol de entrenador del Deportivo Maipú. Con escaso trabajo al frente del plantel, el nuevo DT aún no pudo plasmar bien su idea de juego. "Con Alexis (Matteo) recién fueron 3 ó 4 entrenamientos que tuvimos con él. Es poco todavía y el trabajo que él quiere que hagamos lo vamos a ir viendo con el tiempo".